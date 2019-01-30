File Association Fixer - полезная утилита, с помощью которой можно исправить и восстановить поврежденные ассоциации файлов. Данная ошибка может возникать из-за повреждения системного реестра, при заражении ПК вредоносным ПО или использования некачественного программного обеспечения. В результате этой ошибки ваша ОС Windows не может открыть некоторые файлы или файлы определенного типа.

Утилита предлагает быстрые исправления ассоциации файлов для 70 типов файлов:

AAC, AVI, BAT, BMP, CMD, CSS, DAT, DLL, Doc, Docx, EXE, FLV, GIF, GZ, HTML, ICO, IMG, INF, INI, INK, ISO, JPEG, JPEG, JS, LOG, MID, MIDI, MOV, MP2, MP3, MP4, MPEG, MPG, NFO, OCX, ODC, ODP, ODS, ODT, PNG, PPT, PPTX, PUB, REG, RTF, SWF, SYS, TAR, TWXT, TIF, THMX, TIFF, TXT, UDF, URL, VCF, VCS, WAV, WMA, WMV, XLS, XLSX, XML, XPS, ZIP, 3GP и др.

Пользоваться программой очень просто - достаточно установить галку напротив нужного типа файлов и нажать "Исправить выбранное".

Примечание! Прежде чем пользоваться программой, не забудьте сначала создать точку восстановления системы.