Яндекс.Такси 3.64.1 для Android Яндекс.Такси – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и ближайшая машина будет в месте назначения через кратчайшее время. В Booking.com 14.5 для Android Booking.com – забронировать номер в отеле с данным приложением не составит труда. В каталоге присутствуют более 800 000 отелей и апартаментов со всего мира. Поиск Поиск в книгах 1.4 для Android Поиск в книгах - удобное приложение для Android, которое позволяет очень быстро найти слово или фразу во всех ваших книгах на мобильном устройстве

BlaBlaCar 5.8.3 для Android BlaBlaCar - Поиск попутчиков – бюджетный вариант для междугородних поездок. Водители со свободным местом могут брать попутчиков и разделять расходы на путешествия. AutoScout24 9.3.5 для Android AutoScout24 – приложение для поиска б.у. автомобилей с базой данных по всей Европе. Включите оповещения, что бы не пропустить новые объявления с указанными Hotellook 1.3.35 для Android Hotellook - официальный мобильный клиент сервиса для поиска, сравнения и бронирования отелей в режиме онлайн