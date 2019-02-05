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Инструкции по эксплуатации для Android

Инструкции по эксплуатации 3.0.10 для Android

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Описание Инструкции по эксплуатации 3.0.10 для AndroidОписание   Скачать Инструкции по эксплуатации 3.0.10 для AndroidСКАЧАТЬ (14,12 Мб) Скриншоты Инструкции по эксплуатации 3.0.10 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Инструкции по эксплуатации 3.0.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Инструкции по эксплуатации 3.0.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Инструкции по эксплуатации - приложение сайта McGrp.Ru сайта инструкций по эксплуатации и руководств пользователя. Присутствует возможность сохранять файлы инструкций прямо в приложении на устройстве и в любой момент их просматривать во встроенном вьювере с поддержкой зуммирования.

Функциональные особенности приложения:

  • Доступен поиск по большой базе устройств более 350000.
  • Добавление и удаление устройств в списке "Мои устройства".
  • Возможность скачивания инструкций.
  • Онлайн просмотр инструкций.
Что нового в Инструкции по эксплуатации 3.0.10 для Android?
  • Добавилась возможность сохранять файлы инструкций прямо в приложении на устройстве и в любой момент их просматривать во встроенном вьювере с поддержкой зуммирования.
  • Приложение стало меньшим по размеру и увеличилась скорость работы
  • Увеличилось количество поддерживаемых устройств.
Скриншоты Инструкции по эксплуатации:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск
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Отзывы о программе Инструкции по эксплуатации

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