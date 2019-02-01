Мой словарик - программа, которая предназначена для ведения словаря, как это было в школе! Цель такого словаря: внести все слова, встречающиеся в текстах или изучаемых темах учебника (а может и главах, как пожелаете), в собственный словарь, а потом, с максимальной пользой и интересностью, эти слова выучить.

Для этих целей присутствует раздел "Словарь", в который вы вносите нужные для себя слова. От вас будет нужно только слово, остальное найдется во встроенном словаре на 9000 слов. Если же слово не найдется, то вы спокойно можете его внести. В процессе изучения некоторые слова можно будет отмечать как изученные и они постепенно будут уходить из игр и карточек.

Сразу после внесения первого же слова, можно перейти к изучению в разделе "Учим", где показываются все введенные вами слова в виде словарных карточек. Как только вы введете 4 и более слов, вы сможете закрепить свои знания играми в разделе "Играем". На сегодня в Моем словарике есть 4 игры для этого:

Подобрать перевод.

Подобрать слово.

Правда/Ложь.

Слова по буквам.

В приложении также есть изучение Неправильных глаголов (наиболее полный перечень), в котором слова разделены на фонетические группы для легкости запоминания. При желании вы можете их даже читать в рифму. Также есть и соответствующая "игра" на отработку ваших навыков.