Не самым правильным, но зато самым действенным способом для сдачи каких-либо тестов является самое простое заучивание вопросов и ответов. В этом случае, вы можете довести до автоматизма сам процесс прохождения тестов, ознакомиться с ответами и, тем самым, отбросить страх перед самим тестированием. Ведь, как известно, немалую роль в результатах любого испытания играет эмоциональный настрой и уверенность в себе.

Приложение UpYourLevel английский - Тесты UpWork направлено на изучение и тренировку прохождения популярных тестов по английскому языку, таких как English Vocabulary Test (U.S. Version) и English Basic Skills Test (U.S. Version). Эти тесты используются для проверки словарного запаса и общих знаний по английскому среди фрилансеров. Хотя список слов, которые встречаются в тестах, довольно сложный и специфичный, слова оттуда встречаются довольно часто в разговорной речи, а это все-таки заставит вас подсмотреть в словарь и запомнить их.

Метод, который используется в приложении, конечно же не уникальный, зато разработчики постоянно работают над его улучшением и расширением, также стараются по мере возможности добавлять новые вопросы и тесты.