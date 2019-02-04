Психологические тесты 1.0 для Android
Психологические тесты - бесплатное приложение для Android-смартонов и планшетов, которое представляет собой сборник из множества разнообразных тестов для людей
Билеты ПДД Украина 1.2 для Android
Билеты ПДД Украина - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предоставляет пользователю 93 билета (20 вопросов в каждом) по Правилам дорожного
Дорожные знаки 1.2 для Android
Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков
PhysicsPuzzle 2.0.1 для Android
PhysicsPuzzle – обучающая головоломка поможет быстро освоить основные физические формулы и понять суть физических законов и величин. Каждый раз задания
Словарь фени 1.0 для Android
Словарь фени - приложение для Android-устройств, которое представляет собой словарь блатного жаргона и понятий, из которого можно много узнать о тюремной жизни и
Орфография русского языка 1.8 для Android
Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой форме проверить свои знания орфографии русского языка, а также улучшить