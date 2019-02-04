Программы для Android » Образование » Тесты, проверка знаний » UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для Android
UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork для Android

UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для AndroidОписание   Скачать UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (4,29 Мб) Скриншоты UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork -  приложение для тренировки в прохождении теста по WEB-программированию. Первым тестом в этой серии идет тест по HTML (HTML5 Test 2018) от самой популярной на сегодня биржи фриланса.

В программе можно не только ознакомиться с вопросами, но и потренироваться проходить их на время. Сложных вопросов в тесте нет, но есть такие, которые нужно просто рассмотреть поближе.

Присутствует русская и украинская локализация, но разработчики настоятельно советуют проходить тесты в оригинале - на английском, так как весь смысл как раз в оригинальной версии теста - в переводе можно просто пересмотреть вопросы, чтобы понять их смысл.

Скриншоты UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний
ТОП-сегодня раздела "Тесты, проверка знаний"
 

Психологические тесты 1.0 для Android

Психологические тесты - бесплатное приложение для Android-смартонов и планшетов, которое представляет собой сборник из множества разнообразных тестов для людей

Билеты ПДД Украина 1.2 для Android

Билеты ПДД Украина - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предоставляет пользователю 93 билета (20 вопросов в каждом) по Правилам дорожного

Дорожные знаки 1.2 для Android

Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков

PhysicsPuzzle 2.0.1 для Android

PhysicsPuzzle – обучающая головоломка поможет быстро освоить основные физические формулы и понять суть физических законов и величин. Каждый раз задания

Словарь фени 1.0 для Android

Словарь фени - приложение для Android-устройств, которое представляет собой словарь блатного жаргона и понятий, из которого можно много узнать о тюремной жизни и

Орфография русского языка 1.8 для Android

Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой форме проверить свои знания орфографии русского языка, а также улучшить

скачать Adguard

Отзывы о программе UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork

Admin

Отзывов о программе UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 