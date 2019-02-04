Similarity - полезная программа, которая поможет организовать коллекцию музыки и изображений и навести в них порядок. Приложение включает в себя встроенный редактор и конвертер тегов, мощный механизм поиска дубликатов (основанный как на простом сравнении тегов, так и на сложных алгоритмах "акустического отпечатка") для аудиофайлов и файлов изображений, систему анализа качества музыкальной коллекции и пр.
Приложение умеет работать с широким спектром аудиофайлов (MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE, WV, MPC, OPUS, TTA и т.д.), а поддержка технологий DirectShow, Microsoft Media Foundation и Apple QuickTime расширяет еще больше количество поддерживаемых форматов благодаря сторонним декодерам.
Основные возможности программы:
Три алгоритма сравнения звука (на основе тегов, контента и точный алгоритм "акустического отпечатка").
Два алгоритма сравнения изображений.
Сверхбыстрые методы сравнения.
Ускорение вычислений с помощью технологии OpenCL (только в версии Premium).
Усовершенствованный механизм анализа качества музыкальной коллекции, включающий удобный и простой способ просмотра результатов и выполнения различной сортировки.
Поддержка всех распространенных музыкальных форматов: MP3, OGG, WMA, AAC, M4A, FLAC, APE, WV, MPC, WMA, OPUS, TTA и др.
Поддержка тегов ID3v1, ID3v2, APEv2, WMA, Vorbis.
Графический анализатор спектра и сонограмм файлов (только в версии Premium).
Встроенный редактор тегов (поддержка MP3 и WMA).
Встроенный конвертер тегов.
Возможность сохранить результаты в файл и восстановить их для дальнейшей обработки (только в версии Premium).
Автоматически помечает файлы для удаления или перемещения, что позволяет легко удалять дубликаты (только в версии Premium).
Поддержка практически любых устройств хранения файлов, накопителей, сетевых папок.
Удобный интерфейс.
Полная поддержка Unicode.
И многое другое.
Примечание! Базовый функционал программы абсолютно бесплатный, а дополнительные функции доступны в Премиум-версии.