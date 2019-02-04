Plume for Twitter для Android

Plume for Twitter 6.30.4 для Android

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Описание Plume for Twitter 6.30.4 для AndroidОписание   Скачать Plume for Twitter 6.30.4 для AndroidСКАЧАТЬ (9,81 Мб) Скриншоты Plume for Twitter 6.30.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Plume for Twitter 6.30.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Plume for Twitter 6.30.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Plume for Twitter - один из лучших Twitter-клиентов, который позволяет пользователю работать одновременно с несколькими твиттер-аккаунтами, а также предлагает удобный виджет для домашнего экрана, сокращение URL-адресов, широкий выбор пользовательских настроек и многое другое.

Функциональные особенности приложения:

  • Поддержка нескольких учётных записей;
  • Отображение ответов в Твит-ленте;
  • Красивые виджеты для домашнего экрана;
  • Предпросмотр картинок;
  • Собственный браузер, благодаря которому можно существенно экономить трафика;
  • Отправка и загрузка фотографий через сервисы Twitpic, Yfrog, MobyPicture, MyPict.me;
  • Разноцветная лента друзей;
  • Twitter геотаргетинг;
  • Широкий выбор пользовательских настроек;
  • Автозавершение хештегов и имен пользователей;
  • Отображение профилей подписчиков и многое другое.
Скриншоты Plume for Twitter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
 Программа Plume for Twitter отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Plume for Twitter

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