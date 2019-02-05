Voicemeeter Virtual Audio Mixer для Windows

Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7

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Описание Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7Описание   Скачать Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7СКАЧАТЬ (9,8 Мб) Скриншоты Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7Скриншоты (1)   Статистика Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7Статистика   Отзывы о Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7Отзывы (0)  
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Voicemeeter Virtual Audio Mixer - простой в использовании инструмент, с помощью которого можно смешивать несколько аудиопотоков, которые проходят через ваш компьютер, и передавать их через VOIP-приложения. Приложение обладает интуитивно понятным, современным и визуально привлекательным интерфейсом, и может использоваться на компьютерах с сенсорным экраном.

Чтобы использовать приложение в полном объеме, необходимо подключить до двух устройств ввода к вашему ПК. Утилита способна самостоятельно обнаруживать любые ранее установленные драйверы ASIO, присутствует виртуальный аудио вход, графический эквалайзер. Присутствует возможность включать и отключать разные аудио каналы в зависимости от того, какие выходы вам нужны в финальном миксе.

Voicemeeter Virtual Audio Mixer также имеет множество других функций, как например настраиваемые горячие клавиши, сопоставление MIDI и множество опций конфигурации аудио низкого уровня.

В целом, данное приложение отлично подходит для потоковой передачи и микширования в реальном времени, и позволяет захватывать звук и обеспечивает высококачественный вывод в соответствии с пользовательскими запросами. И хотя отсутствует возможность записи аудио, приложение все равно стоит того чтобы его попробовать, к тому же оно абсолютно бесплатное.

Скриншоты Voicemeeter Virtual Audio Mixer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы аудио - DJ Студии, микшеры
 Программа Voicemeeter Virtual Audio Mixer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Voicemeeter Virtual Audio Mixer

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