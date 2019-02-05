4PDA для Android

4PDA 1.8.14 для Android

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Описание 4PDA 1.8.14 для AndroidОписание   Скачать 4PDA 1.8.14 для AndroidСКАЧАТЬ (3,4 Мб) Скриншоты 4PDA 1.8.14 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 4PDA 1.8.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о 4PDA 1.8.14 для AndroidОтзывы (0)  
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4PDA - официальное мобильное приложение сайта 4PDA.ru, крупнейшего тематического ресурса о мобильных устройствах в рунете.

Приложение позволяет читать новости, статьи и обзоры, просматривать комментарии других пользователей и оставлять собственные комментарии, писать новые и редактировать существующие топики на форуме, скачивать и закачивать прикрепленные к постам файлы и многое другое.

Функциональные особенности приложения:

  • Чтение новостей, статей и обзоров.
  • Возможность читать комментарии других пользователей к материалам и оставлять свои комментарии.
  • Просмотр списков форумов и топиков.
  • Просмотр топиков.
  • Возможность писать новые и редактировать существующие посты в топиках.
  • Возможность скачивать и закачивать прикрепленные к постам файлы.
  • Поиск по форуму и материалам сайта.
  • Возможность добавлять, удалять и просматривать список Избранного.
  • Возможность создавать новые и отвечать в существующие беседы QMS.
Скриншоты 4PDA:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
 Программа 4PDA отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе 4PDA

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