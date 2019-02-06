Windows Office - удобная, и самое главное абсолютно бесплатная программа для работы практически со всеми текстовыми форматами, которой вполне по силам составить конкуренцию многим платным офисным пакетам.

Приложение предлагает пользователю все необходимые инструменты для редактирования текстовых документов и электронных таблиц, а также множество других функций, как например печать документов Word / Excel в PDF, отправка документов по номеру телефона, электронной почте или факсу, шаблоны для Word и Excel и многое другое.

Также к достоинствам данного приложения следует отнести небольшой вес офисного пакета с быстрой установкой, загрузку и редактирование документов без зависаний и пр.

Функциональные особенности программы: