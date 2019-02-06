PDFSign для Windows

PDFSign 1.1

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Описание PDFSign 1.1Описание   Скачать PDFSign 1.1СКАЧАТЬ (4,86 Мб) Скриншоты PDFSign 1.1Скриншоты (4)   Статистика PDFSign 1.1Статистика   Отзывы о PDFSign 1.1Отзывы (0)  
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PDFSign - бесплатная программа, которая предназначена для подписи документов и добавления печати. После этого готовый документ можно отправить на печать или сохранить на ПК в формате PDF.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно открыть нужный вам документ и нажать кнопку добавить печать или подпись, после чего расположить ее в нужном месте. Перед этим необходимо отсканировать печать и подпись в натуральном размере и сохранить изображение в формате PNG. Присутствует возможность вручную настраивать размер печати.

Что нового в PDFSign 1.1?
  • Исправлены ошибки при работе в новых версиях Windows 10
  • Исправлены проблемы с печатью
  • Обновлен рендеринг PDF
Скриншоты PDFSign:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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