PDFSign - бесплатная программа, которая предназначена для подписи документов и добавления печати. После этого готовый документ можно отправить на печать или сохранить на ПК в формате PDF.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно открыть нужный вам документ и нажать кнопку добавить печать или подпись, после чего расположить ее в нужном месте. Перед этим необходимо отсканировать печать и подпись в натуральном размере и сохранить изображение в формате PNG. Присутствует возможность вручную настраивать размер печати.