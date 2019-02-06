File Association Fixer Tool для Windows

File Association Fixer Tool 1.0

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Описание File Association Fixer Tool 1.0Описание   Скачать File Association Fixer Tool 1.0СКАЧАТЬ (939 Кб) Скриншоты File Association Fixer Tool 1.0Скриншоты (1)   Статистика File Association Fixer Tool 1.0Статистика   Отзывы о File Association Fixer Tool 1.0Отзывы (0)  
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File Association Fixer Tool - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет восстановить ассоциации файлов на Windows 10, поврежденные в результате заражения вирусами, системного сбоя, работы вредоносных приложений и пр. Ошибки ассоциаций файлов могут привести, к невозможности запустить нужное пользователю приложение или же файлы открываются в какой-то совершенно другой программе.

Данная утилита позволяет восстановить ассоциации следующих типов файлов: BAT, CAB, CMD, COM, EXE, IMG, INF, INI, ISO, LNK, MSC, MSI, MSP, MSU, REG, SCR, THEME, THEMEPACK, TXT, VBS, VHD, VHDX, ZIP и пр., а также исправить открытие папок и дисков в проводнике (если проблемы вызваны испорченными ассоциациями).

Пользоваться программой очень легко: достаточно выбрать в окне приложения тип файла с нарушением ассоциаций, после чего отобразится сообщение о том, что проблема была исправлена и правильные данные ассоциаций были внесены в системный реестр Windows. Перед данными манипуляциями следует активировать контроль учетных записей пользователей. Утилита не требует инсталляции.

Скриншоты File Association Fixer Tool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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