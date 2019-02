Тест на имя Вашей любви 1.00 для Android Тест на имя Вашей любви - интересный тест поможет Вам найти имя идеального партнёра lite Decision makers N in 1 1.1 для Android lite Decision makers N in 1 - если вы сомневаетесь в принятии какого-либо решения, то эта программа поможет вам сделать выбор. Просто коснитесь экрана и куб принятия Eight Trigrams 1.3 для Android Eight Trigrams - с помощью этой программы можно случайным образом выбрать одну из 64 гексаграмм, используемых для гадания по древней китайской Книге перемен

Карты Таро 2.4.7 для Android Карты Таро - это один из самых древних и загадочных инструментов для предсказания судьбы, самопознания и получения ответов на интересующие вопросы Love Calculator 1.0 для Android Love Calculator - узнайте насколько вы подходите друг другу. Love Calculator вычислит степень соответствия вас и вашего избранника/избранницы по вашим именам #1 Advise me 1.1 для Android #1 Advise me - не знаете чем заняться сегодня? Пойти на вечеринку или поработать, поехать за город или остаться дома? Просто воспользуйтесь #1 Advise me и волшебный