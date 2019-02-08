Регистрация для Windows

Регистрация 1.1.14

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Описание Регистрация 1.1.14Описание   Скачать Регистрация 1.1.14СКАЧАТЬ (7,13 Мб) Скриншоты Регистрация 1.1.14Скриншоты (3)   Статистика Регистрация 1.1.14Статистика   Отзывы о Регистрация 1.1.14Отзывы (0)  
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Регистрация - программа предназначена для автоматизации учета внутренней, исходящей и входящей документации и контроля исполнительской дисциплины.

Основные возможности:

  • Регистрация внутренней, входящей и исходящей документации, а также письменных обращений и личного приема
  • Постановка зарегистрированных документов на контроль с отслеживанием сроков исполнения по каждому исполнителю
  • Возможность независимой регистрации документов для отделов или структурных подразделений в единой базе, с разделением доступа по группам пользователей
  • Ведение рабочего плана организации
  • Наличие адресной книги организации
  • Управление правами доступа пользователей для разделения доступа к различным регистрационным потокам
  • Построение отчетов, система поиска и фильтрации
Скриншоты Регистрация:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы
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