101 Clips для Windows

101 Clips 21.6

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Описание 101 Clips 21.6Описание   Скачать 101 Clips 21.6СКАЧАТЬ (7,29 Мб) Скриншоты 101 Clips 21.6Скриншоты (2)   Статистика 101 Clips 21.6Статистика   Отзывы о 101 Clips 21.6Отзывы (0)  
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101 Clips - утилита, которая расширяет стандартные возможности буфера обмена. Программа записывает любую информацию, занесенную в буфер, что позволяет в дальнейшем использовать ее в случае необходимости. Также 101 Clips можно использовать для захвата экрана. Вызвав окно программы, можно увидеть сохраненную статистику использования буфера обмена. При выделении любого элемента этого списка, в правой части интерфейса будет отображаться содержимое буфера.

Скриншоты 101 Clips:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе 101 Clips

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