Marine Aquarium - одна из самых известных заставок на сегодняшний день, которая является весьма реалистичной имитацией морского аквариума. Рыбы - 3D-объекты, ведут себя "как живые", а звуки поднимающихся воздушных пузырьков еще больше усиливают это впечатление.

В демоверсии можно любоваться лишь тремя рыбками, а вот после регистрации - сразу семью, причем выбрать их можно из довольно богатого "ассортимента", включающего в себя 20 видов тропических рыбок.