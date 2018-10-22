Marine Aquarium для Windows

Marine Aquarium 3.3.6341

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Описание Marine Aquarium 3.3.6341Описание   Скачать Marine Aquarium 3.3.6341СКАЧАТЬ (3,77 Мб) Скриншоты Marine Aquarium 3.3.6341Скриншоты (5)   Статистика Marine Aquarium 3.3.6341Статистика   Отзывы о Marine Aquarium 3.3.6341Отзывы (7)  
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4.31 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Marine Aquarium - одна из самых известных заставок на сегодняшний день, которая является весьма реалистичной имитацией морского аквариума. Рыбы - 3D-объекты, ведут себя "как живые", а звуки поднимающихся воздушных пузырьков еще больше усиливают это впечатление.

В демоверсии можно любоваться лишь тремя рыбками, а вот после регистрации - сразу семью, причем выбрать их можно из довольно богатого "ассортимента", включающего в себя 20 видов тропических рыбок.

Скриншоты Marine Aquarium:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение в работе программы3 рыбки
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 18 462
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкринсейверы
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Отзывы о программе Marine Aquarium

kescha про Marine Aquarium 2.6 [12-02-2010]

класс
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Dyoma про Marine Aquarium [05-05-2005]

Очень красивая, гудовая заставка, но кряка действует ровно 1 неделю! Потом опять надо крячить, а ето напрягает! Где "вечная" кряка"?
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Gena про Marine Aquarium [17-04-2005]

it is very beautiful and very interesting
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saniya про Marine Aquarium [01-03-2005]

посмотрим
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VELAS про Marine Aquarium [25-09-2003]

Как зарегистрироваться для покупки РЫБОК?

velas@front.ru. Спасибо.
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