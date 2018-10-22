Fliqlo Screensaver 1.3.3
Fliqlo Screensaver - хранитель экрана в виде часов в так называемом стиле "Pata-Pata". Такие часы вы можете очень часто наблюдать в голливудских фильмах, например
Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3
Mechanical Clock 3D Screensaver - скринсейвер и анимированные обои. Всегда хотели понять, как работают часы? Мечтаете хоть раз заглянуть внутрь? Установите этот
Matrix Screensaver 1.3
Matrix Screensaver - скринсейвер для всех фанатов фильма Матрица. Утилита выводит знаменитую чёрно-зелёную ленту на экране монитора в стиле Матрицы
Gerz Clock 2.4
Gerz Clock - Gerz Clock - скринсейвер в виде часов ОРТ, НТВ и др. При наличии соединения с интернет, выводит на экран пользователя и постоянно обновляет прогноз
YoWindow 4.0.108
YoWindow - современная утилита для просмотра прогноза погоды. Является одновременно и приложением, позволяющим получать сводку погоды, и ярким скринсейвером
Digital Clock-7 2.02
Digital Clock-7 - скринсейвер, который отображает на рабочем столе текущее время в стиле семисегментных индикаторов