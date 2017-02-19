Vocabilis (Open Book) - это универсальный тренажер, с помощью которого можно учить слова и выражения многих языков, в том числе английского, немецкого, французского, итальянского, испанского и многих других.

Vocabilis (Open Book) умеет озвучивать слова, словосочетания и предложения на 7 языках: английском, немецком, французском, испанском, итальянском, русском и нидерландском (голландском).

Отличительной особенностью программы является реализация алгоритма поэтапного освоения информации, многократно повышающего эффективность (скорость и прочность) запоминания. При ежедневном использовании Open Book за месяц можно легко запоминать 500 - 1000 значений слов (словосочетаний, предложений, терминов, дат, и т.п.), причем на работу с программой будет уходить в целом не более 15-30 минут в день. За год ежедневных занятий вы сумеете освоить не менее 5000 - 10000 значений слов.