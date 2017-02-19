Vocabilis (Open Book) для Windows

Vocabilis (Open Book) 16.09.12

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Описание Vocabilis (Open Book) 16.09.12Описание   Скачать Vocabilis (Open Book) 16.09.12СКАЧАТЬ (44,38 Мб) Скриншоты Vocabilis (Open Book) 16.09.12Скриншоты (6)   Статистика Vocabilis (Open Book) 16.09.12Статистика   Отзывы о Vocabilis (Open Book) 16.09.12Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Vocabilis (Open Book) - это универсальный тренажер, с помощью которого можно учить слова и выражения многих языков, в том числе английского, немецкого, французского, итальянского, испанского и многих других.

Vocabilis (Open Book) умеет озвучивать слова, словосочетания и предложения на 7 языках: английском, немецком, французском, испанском, итальянском, русском и нидерландском (голландском).

Отличительной особенностью программы является реализация алгоритма поэтапного освоения информации, многократно повышающего эффективность (скорость и прочность) запоминания. При ежедневном использовании Open Book за месяц можно легко запоминать 500 - 1000 значений слов (словосочетаний, предложений, терминов, дат, и т.п.), причем на работу с программой будет уходить в целом не более 15-30 минут в день. За год ежедневных занятий вы сумеете освоить не менее 5000 - 10000 значений слов.

Скриншоты Vocabilis (Open Book):

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 091
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки

Отзывы о программе Vocabilis (Open Book)

локи про Vocabilis (Open Book) 15.04.08 [09-01-2017]

жаль, что нет версии под линукс. очень жаль.
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Иван про Vocabilis (Open Book) 4.0.8 [23-11-2009]

Прекрасная программа. Правда, платить за нее...
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