VirtualBox 5.2.18.124319
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную
Nox App Player 6.2.3.3
Nox App Player - неплохой эмулятор оси Android для запуска мобильной системы на компьютере. Обеспечивает поддержку практически всех приложений с Google Play и
ARC Welder 54.5021.629.0 для Google Chrome
ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом
MEmu 5.6.1.1
MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми
Droid4X 0.10.6
Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows
Genymotion 2.12.2
Genymotion - наверно самый лучший эмулятор системы Android, позволяющий запускать все приложения для этой мобильной операционки прямо на Вашем ПК под управлением