FireDaemon Pro для Windows

FireDaemon Pro 3.15 Build 2764

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FireDaemon Pro 3.15 Build 2764Описание   Скачать FireDaemon Pro 3.15 Build 2764СКАЧАТЬ (17,46 Мб) Скриншоты FireDaemon Pro 3.15 Build 2764Скриншоты (4)   Статистика FireDaemon Pro 3.15 Build 2764Статистика   Отзывы о FireDaemon Pro 3.15 Build 2764Отзывы (6)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FireDaemon - Демоны (фоновые программы) из Unix давно не дают покоя пользователям Windows, где не существует аналогичных средств исполнения приложений. Утилита FireDaemon позволяет запускать любое Win32 приложение или скрипт (например: BAT/CMD, Perl, Java, Python, TCL/TK) как Windows сервис. Легко настраивается через GUI или XML, потребляет мало системной памяти и процессорного времени, управляет приоритетом подпроцессов, настройками окружения, назначение использования одного или нескольких CPU, а так же собирает статистику событий и записывает в log файлы на диск.

Что нового в FireDaemon Pro 3.15 Build 2764?
  • Улучшения в работе программы и исправления ошибок.
Скриншоты FireDaemon Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1512 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 192
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - Расширения
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы"
 

VirtualBox 5.2.18.124319

VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную

Nox App Player 6.2.3.3

Nox App Player - неплохой эмулятор оси Android для запуска мобильной системы на компьютере. Обеспечивает поддержку практически всех приложений с Google Play и

ARC Welder 54.5021.629.0 для Google Chrome

ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом

MEmu 5.6.1.1

MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми

Droid4X 0.10.6

Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows

Genymotion 2.12.2

Genymotion - наверно самый лучший эмулятор системы Android, позволяющий запускать все приложения для этой мобильной операционки прямо на Вашем ПК под управлением

скачать Adguard

Отзывы о программе FireDaemon Pro

art про FireDaemon Pro 3.5 Build 2535 [28-11-2012]

как запустиить tcl скрипт на ней?
| | Ответить

Хакер45регион про FireDaemon Pro 1.9 (Build 2414) [05-02-2010]

Прога супер ваш сайт супер спасибо за прогу у вас кул софт можно собрать...
| | Ответить

Ден про FireDaemon Pro 1.9 Build 2203 [13-12-2006]

Лучше скажите как ее активировать не платя 30 баксов :(
| | Ответить

Chelio про FireDaemon Pro 1.9 Build 2203 [23-10-2006]

программы как службы запускать...
| | Ответить

Blacksorn про FireDaemon Pro [17-03-2005]

Кому надо - тот поймет!
| | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 