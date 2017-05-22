MyChat - это чат для локальной сети с широкими возможностями. Привлекательный, функциональный интерфейс и в то же время абсолютно простой и понятный, даже для пользователей с небольшим опытом. Система создана по технологии клиент-сервер, это обеспечивает надежную работу в любых сетях не зависимо от их сложности и конфигурации. MyChat можно использовать как чат для домовой, или городской сети, так и в роли корпоративного месенджера.
Ниже представлены некоторые важные функции и возможности MyChat:
интеграция сервера MyChar с ActiveDirectory (импорт пользователей и их описаний);
возможность удаленного администрирования сервера;
Pascal подобная скрипт-система на сервере, для реализации дополнительных функций;
разделение пользователей на административные группы на сервере с гибкой настройкой привилегий;
запуск сервера в виде обычного приложения и в качестве системной службы;
возможность создания операторов каналов, для поддержки порядка в больших сетях;
управление основными административными функциями сервера с помощью командной строки клиента;
система автоматического создания каналов при запуске сервера и автоматическое подключение групп пользователей к этим каналам;
возможность банить, выгонять с канала, отключать от сервера пользователей;
консольные команды на сервере;
удобная доска объявлений;
древовидная панель контактов с группами пользователей;
отправка отложенных сообщений для пользователей, отключенных от сервера;
5 наборов анимированных смайликов для выражения эмоций;
система автоматического обновления клиентов с сервера чата;
встроенная антифлуд и антимат система
отправка массовых оповещений;
система игноров пользователей;
автоматически поиск серверов;
передача файлов и папок в приватах, а также передача файлов пользователям в офлайн;
возможность развернуть клиент чата в домене (MSI пакет) и автоматическое подключение к серверу, используя доменное имя пользователя.
Что нового в MyChat 6.0.0?
со списком изменений можно ознакомиться тут: https://nsoft-s.com/news/1145-mychat-6-0-android-prilojenie-podderjka-unicode-i-uluchsheniya-kanban.html#q7