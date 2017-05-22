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5 MyChat - это чат для локальной сети с широкими возможностями. Привлекательный, функциональный интерфейс и в то же время абсолютно простой и понятный, даже для пользователей с небольшим опытом. Система создана по технологии клиент-сервер, это обеспечивает надежную работу в любых сетях не зависимо от их сложности и конфигурации. MyChat можно использовать как чат для домовой, или городской сети, так и в роли корпоративного месенджера.

Ниже представлены некоторые важные функции и возможности MyChat: интеграция сервера MyChar с ActiveDirectory (импорт пользователей и их описаний);

возможность удаленного администрирования сервера;

Pascal подобная скрипт-система на сервере, для реализации дополнительных функций;

разделение пользователей на административные группы на сервере с гибкой настройкой привилегий;

запуск сервера в виде обычного приложения и в качестве системной службы;

возможность создания операторов каналов, для поддержки порядка в больших сетях;

управление основными административными функциями сервера с помощью командной строки клиента;

система автоматического создания каналов при запуске сервера и автоматическое подключение групп пользователей к этим каналам;

возможность банить, выгонять с канала, отключать от сервера пользователей;

консольные команды на сервере;

удобная доска объявлений;

древовидная панель контактов с группами пользователей;

отправка отложенных сообщений для пользователей, отключенных от сервера;

5 наборов анимированных смайликов для выражения эмоций;

система автоматического обновления клиентов с сервера чата;

встроенная антифлуд и антимат система

отправка массовых оповещений;

система игноров пользователей;

автоматически поиск серверов;

передача файлов и папок в приватах, а также передача файлов пользователям в офлайн;

возможность развернуть клиент чата в домене (MSI пакет) и автоматическое подключение к серверу, используя доменное имя пользователя. Что нового в MyChat 6.0.0?

со списком изменений можно ознакомиться тут: https://nsoft-s.com/news/1145-mychat-6-0-android-prilojenie-podderjka-unicode-i-uluchsheniya-kanban.html#q7