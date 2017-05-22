MyChat для Windows

MyChat 6.0.0

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Описание MyChat 6.0.0Описание   Скачать MyChat 6.0.0СКАЧАТЬ (138,22 Мб) Скриншоты MyChat 6.0.0Скриншоты (14)   Статистика MyChat 6.0.0Статистика   Отзывы о MyChat 6.0.0Отзывы (4)  
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4.01 из 5, всего оценок - 56
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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MyChat - это чат для локальной сети с широкими возможностями. Привлекательный, функциональный интерфейс и в то же время абсолютно простой и понятный, даже для пользователей с небольшим опытом. Система создана по технологии клиент-сервер, это обеспечивает надежную работу в любых сетях не зависимо от их сложности и конфигурации. MyChat можно использовать как чат для домовой, или городской сети, так и в роли корпоративного месенджера.
Ниже представлены некоторые важные функции и возможности MyChat:

  • интеграция сервера MyChar с ActiveDirectory (импорт пользователей и их описаний);
  • возможность удаленного администрирования сервера;
  • Pascal подобная скрипт-система на сервере, для реализации дополнительных функций;
  • разделение пользователей на административные группы на сервере с гибкой настройкой привилегий;
  • запуск сервера в виде обычного приложения и в качестве системной службы;
  • возможность создания операторов каналов, для поддержки порядка в больших сетях;
  • управление основными административными функциями сервера с помощью командной строки клиента;
  • система автоматического создания каналов при запуске сервера и автоматическое подключение групп пользователей к этим каналам;
  • возможность банить, выгонять с канала, отключать от сервера пользователей;
  • консольные команды на сервере;
  • удобная доска объявлений;
  • древовидная панель контактов с группами пользователей;
  • отправка отложенных сообщений для пользователей, отключенных от сервера;
  • 5 наборов анимированных смайликов для выражения эмоций;
  • система автоматического обновления клиентов с сервера чата;
  • встроенная антифлуд и антимат система
  • отправка массовых оповещений;
  • система игноров пользователей;
  • автоматически поиск серверов;
  • передача файлов и папок в приватах, а также передача файлов пользователям в офлайн;
  • возможность развернуть клиент чата в домене (MSI пакет) и автоматическое подключение к серверу, используя доменное имя пользователя.
Что нового в MyChat 6.0.0?
  • со списком изменений можно ознакомиться тут: https://nsoft-s.com/news/1145-mychat-6-0-android-prilojenie-podderjka-unicode-i-uluchsheniya-kanban.html#q7
Скриншоты MyChat:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программыбесплатно до 20 пользователей онлай
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 396
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - Общение в сети - Файловый обмен
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Отзывы о программе MyChat

александр про MyChat 5.6 [06-08-2014]

почему на телефоне alcatel one touch m pop 5020d программа пишет что аппарат не поддерживает видеозвонки?хотя встроенные(заводские)видеозвонки работают.
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shisha... про MyChat 4.5 [16-02-2010]

мне нравица...
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Киноман про MyChat 3.5.1 [30-04-2008]

Серер касячный
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anik про MyChat 3.1 [07-08-2007]

very good
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