The Dude для Windows

The Dude 6.42.2

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Описание The Dude 6.42.2Описание   Скачать The Dude 6.42.2СКАЧАТЬ (2,55 Мб) Скриншоты The Dude 6.42.2Скриншоты (4)   Статистика The Dude 6.42.2Статистика   Отзывы о The Dude 6.42.2Отзывы (6)  
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4.56 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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The Dude - бесплатная программа, предназначенная для сканирования сетей, мониторинга работы подключенных к ним устройств и предупреждения администратора в случае возникновения каких-либо проблем.

The Dude очень проста в установке и работе. Самостоятельно, в автоматическом режиме определяет типы и виды обнаруженных устройств. Поддерживает работу с SNMP, ICMP, DNS и TCP, предоставляет прямой доступ к управлению удаленными устройствами, поддерживает пользовательские иконки и фоны и многое другое.

Скриншоты The Dude:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 33 584
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы - Мониторинг
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Отзывы о программе The Dude

Игорь про The Dude 3.6 / 4.0 beta 3 [22-04-2015]

Супер!!!
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куе про The Dude 3.0 RC3 [16-09-2008]

Русский не полностью. При задании имени р/станций в syslog отбражаются по -русски, а в фото - нет.
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Chestolub про The Dude 3.0 Beta 7 [28-06-2008]

Русский язык есть в версии The Dude 3.0 Beta 8.
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kantsurov(a)mail.ru про The Dude 3.0 Beta 2 [27-11-2007]

Подскажите где скачать русскую версию или руссификатор Dude? Можно на е-mail (см. ник).
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CAHTEXHuK про The Dude 3.0 Beta 2 [11-07-2007]

Прога и правду полезная.. да и кстати и русская локаль тоже имеется ;)
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