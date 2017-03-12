AVG Internet Security для Windows

AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008

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Описание AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008Описание   Скачать AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008СКАЧАТЬ (292,25 Мб) Скриншоты AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008Скриншоты (10)   Статистика AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008Статистика   Отзывы о AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008Отзывы (289)  
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4.33 из 5, всего оценок - 403
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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AVG Internet Security - комплексное антивирусное решение для защиты компьютера от всех известных и новых угроз, включая вирусы, червей, троянов, программ-шпионов, adware, хакерских атак, спама и пр. В состав этого пакета входят модули Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Spam и Firewall. Кроме этого, новые версии приложения позволяют выполнять облачную проверку подозрительных файлов, оптимизировать производительность системы и удалять данные без возможности восстановления.

Если рассматривать "начинку" AVG Internet Security более детально, то можно выделить такие компоненты:

  • PC Analyzer - полная защита компьютера, который не подключен к сети. Этот компонент может обнаруживать все известные типы вирусов, шпионского ПО, руткиты и другие вредоносные элементы.
  • Антивирус Anti-Virus и антишпион Anti-Spyware - обеспечивают постоянную защиту компьютера в режиме реального времени: каждый файл сканируется на наличие угроз при открытии, сохранении или копировании, тем самым оберегая систему ПК.
  • Защита от руткитов Anti-Rootkit - специальный блок для обнаружения и удаления руткитов.
  • Web-защита Surf-Shield - непрерывная защита ежедневного серфинга в интернете, когда каждая ссылка и посещаемый ресурс тщательно мониторятся перед загрузкой. Этот компонент поможет обезопаситься от сайтов с эксплойтами, фишинговых страниц, взломанных ресурсов и т.д.
  • Online Shield - дополнительный модуль защиты в интернете, который обнаруживает как новейшие, так и распространенные разновидности вредоносного ПО, останавливая загрузку страницы с опасными объектами и прекращая скачивание вирусных файлов.
  • Защита Identity Protection - выявление новейших угроз путем отслеживания всех процессов в системе, что позволяет определить малейшую возможную опасность для ПК, которой даже еще нет в антивирусной базе.
  • Защита личных данных Identity Alert - не позволяйте вашей персональной информации и идентификационным данным стать достоянием общественности или злоумышленников. Такие данные как номер кредитной карты, адрес электронной почты или номер мобильного телефона теперь находятся под усиленной охраной.
  • Сканер электронной почты и модуль Anti-Spam помогут предотвратить заражение компьютера через почтовую корреспонденцию и избавиться от назойливых и раздражающих писем, которые засоряют электронный ящик.
  • Брандмауэр AVG Firewall позволит вам контролировать весь сетевой трафик на компьютере. Тут можно настроить доступ и блокировку подключения к сети, а также получение и отправку любых видов данных, что поможет избежать хакерских атак.
  • Хранилище данных - этот компонент предназначен для создания специального надежного раздела для хранения особо ценных приватных данных. Содержимое такого сейфа шифруется и защищается паролем, предотвращая несанкционированный доступ.

В общем, с AVG Internet Security вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность и защиту от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.

Что нового в AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008?
  • Исправления и незначительные улучшения.
  • Известные проблемы: сканирование по расписанию не выполняется в заданное время.
Скриншоты AVG Internet Security:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 988 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 1 381 344
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита

Отзывы о программе AVG Internet Security

Максим про AVG Internet Security 2016 Build 16.81.7640 [11-08-2016]

Скажите как отключить предупреждение, ваша интернет защита не полностью, обновить до avg internet security, у меня AVG antivirus free.
5 | 2 | Ответить

Геннадий про AVG Internet Security 2016 Build 16.51.7497 [31-05-2016]

До 2016 года антивирусник был нормальный. Впрочем, за несколько лет не нашел НИ ОДНОГО ВИРУСА. Может просто повезло, но факт остается фактом. С 2016 г полный отстой. Утром прихожу на работу , включаю, успеваю сварить и выпить кофе, а он все еще грузится. Нет возможности работать. При этом вылазят настойчивые предложения купить и обновить какую-то чухню. Короче, отказался. Пока живу вообще без антивирусника. Раз в неделю включаю для проверки доктора веба и доволен.
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USeR про AVG Internet Security 2016 Build 16.51.7497 [09-05-2016]

Антивирус что надо , советую попробовать ,если не пользовались .Либо Касперский с максимальной настройкой защиты ,либо AVG .Если устанавливаете AVG и оставляете настройки по-умолчанию ,то для подстраховки стоит дополнительно сканировать hitman pro и DrWeb .Если проблемы с AVG ,не лучший способ обозвать эту программу ,и сказать что антивирус полная хрень .Интернет вам в помощь для решения проблем с AVG ,которые между прочим крайне редко встречаются
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Волад про AVG Internet Security 2015 Build 6140 [30-09-2015]

Выряажаясь мягче. Твои навязчивые предложения удалить вирусное по (по твоему долбанному усмотрение) дали мне проиграть в игре, что для меня намного важнне твоих херовых сообщений
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Волад про AVG Internet Security 2015 Build 6140 [30-09-2015]

Иди на *** АВГ, твой навязчивый сервис за**ал и довел меня до истерики с предложением обновить вирус
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