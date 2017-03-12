AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008 Описание СКАЧАТЬ ( 292,25 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (289) Оцените программу!

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5 AVG Internet Security - комплексное антивирусное решение для защиты компьютера от всех известных и новых угроз, включая вирусы, червей, троянов, программ-шпионов, adware, хакерских атак, спама и пр. В состав этого пакета входят модули Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Spam и Firewall. Кроме этого, новые версии приложения позволяют выполнять облачную проверку подозрительных файлов, оптимизировать производительность системы и удалять данные без возможности восстановления. Если рассматривать "начинку" AVG Internet Security более детально, то можно выделить такие компоненты: PC Analyzer - полная защита компьютера, который не подключен к сети. Этот компонент может обнаруживать все известные типы вирусов, шпионского ПО, руткиты и другие вредоносные элементы.

Антивирус Anti-Virus и антишпион Anti-Spyware - обеспечивают постоянную защиту компьютера в режиме реального времени: каждый файл сканируется на наличие угроз при открытии, сохранении или копировании, тем самым оберегая систему ПК.

Защита от руткитов Anti-Rootkit - специальный блок для обнаружения и удаления руткитов.

Web-защита Surf-Shield - непрерывная защита ежедневного серфинга в интернете, когда каждая ссылка и посещаемый ресурс тщательно мониторятся перед загрузкой. Этот компонент поможет обезопаситься от сайтов с эксплойтами, фишинговых страниц, взломанных ресурсов и т.д.

Online Shield - дополнительный модуль защиты в интернете, который обнаруживает как новейшие, так и распространенные разновидности вредоносного ПО, останавливая загрузку страницы с опасными объектами и прекращая скачивание вирусных файлов.

Защита Identity Protection - выявление новейших угроз путем отслеживания всех процессов в системе, что позволяет определить малейшую возможную опасность для ПК, которой даже еще нет в антивирусной базе.

Защита личных данных Identity Alert - не позволяйте вашей персональной информации и идентификационным данным стать достоянием общественности или злоумышленников. Такие данные как номер кредитной карты, адрес электронной почты или номер мобильного телефона теперь находятся под усиленной охраной.

Сканер электронной почты и модуль Anti-Spam помогут предотвратить заражение компьютера через почтовую корреспонденцию и избавиться от назойливых и раздражающих писем, которые засоряют электронный ящик.

Брандмауэр AVG Firewall позволит вам контролировать весь сетевой трафик на компьютере. Тут можно настроить доступ и блокировку подключения к сети, а также получение и отправку любых видов данных, что поможет избежать хакерских атак.

Хранилище данных - этот компонент предназначен для создания специального надежного раздела для хранения особо ценных приватных данных. Содержимое такого сейфа шифруется и защищается паролем, предотвращая несанкционированный доступ. В общем, с AVG Internet Security вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность и защиту от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК. Что нового в AVG Internet Security 2017 Build 17.2.3008?

Исправления и незначительные улучшения.

Известные проблемы: сканирование по расписанию не выполняется в заданное время. Скриншоты AVG Internet Security: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 988 руб. Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 9 / 1 381 344 Разработчик AVG Mobile Последнее обновление 12.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Комплексная защита Отзывы о программе AVG Internet Security Максим Скажите как отключить предупреждение, ваша интернет защита не полностью, обновить до avg internet security, у меня AVG antivirus free.

5 | 2 | Ответить Геннадий До 2016 года антивирусник был нормальный. Впрочем, за несколько лет не нашел НИ ОДНОГО ВИРУСА. Может просто повезло, но факт остается фактом. С 2016 г полный отстой. Утром прихожу на работу , включаю, успеваю сварить и выпить кофе, а он все еще грузится. Нет возможности работать. При этом вылазят настойчивые предложения купить и обновить какую-то чухню. Короче, отказался. Пока живу вообще без антивирусника. Раз в неделю включаю для проверки доктора веба и доволен.

| | Ответить USeR Антивирус что надо , советую попробовать ,если не пользовались .Либо Касперский с максимальной настройкой защиты ,либо AVG .Если устанавливаете AVG и оставляете настройки по-умолчанию ,то для подстраховки стоит дополнительно сканировать hitman pro и DrWeb .Если проблемы с AVG ,не лучший способ обозвать эту программу ,и сказать что антивирус полная хрень .Интернет вам в помощь для решения проблем с AVG ,которые между прочим крайне редко встречаются

| 1 | Ответить Волад Выряажаясь мягче. Твои навязчивые предложения удалить вирусное по (по твоему долбанному усмотрение) дали мне проиграть в игре, что для меня намного важнне твоих херовых сообщений

| 2 | Ответить Волад Иди на *** АВГ, твой навязчивый сервис за**ал и довел меня до истерики с предложением обновить вирус

| 3 | Ответить Читать все отзывы (289) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости