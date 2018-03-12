KoolMoves для Windows

KoolMoves 9.8.2

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Описание KoolMoves 9.8.2Описание   Скачать KoolMoves 9.8.2СКАЧАТЬ (9,58 Мб) Скриншоты KoolMoves 9.8.2Скриншоты (4)   Статистика KoolMoves 9.8.2Статистика   Отзывы о KoolMoves 9.8.2Отзывы (8)  
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4.59 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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KoolMoves - программа для создания web-анимации с использованием инструментов для работы с Flash и анимированными GIF файлами.

KoolMoves может применять различные эффекты к тексту, импортировать векторную графику, добавлять аудио в формате WAV, осуществлять градиентную заливку созданной кривой, присваивать различные действия кнопкам и изображениям и многое другое.

Работать с KoolMoves очень просто. Даже не имея навыков работы с Flash, вы сможете создавать превосходные ролики, которые могут быть применены в качестве баннеров, при создании мультимедийного слайд-шоу, создании системы навигации по сайту и т.д.

Что нового в KoolMoves 9.8.2?
  • улучшения в работе программы.
  • исправлены ошибки.
Скриншоты KoolMoves:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17 999
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFlash - Анимация - Редакторы
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Отзывы о программе KoolMoves

ILYA про KoolMoves 7.2.2 [08-12-2010]

Не парни нормальная прога, мощная, мультфильмы создавать можно ток не с этого сайта качайте а с другого уже русскую! в архиве..
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Kristian про KoolMoves 6.2.0 [15-05-2009]

Вот Русификатор:
Ссылка на сайт - http://vcvpro.com/nashel/Rus-27-115.html
Ссылка на файл - http://vcvpro.com/getrus.php
Русификатор подходит только к версии 6.2.0
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peter про KoolMoves 6.2.0 [20-01-2009]

Скажите где скачать русификатор плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!! оч нужен
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baloo про KoolMoves 6.1 [23-07-2007]

Ребятки вы лутше скажите в демо свои работы сохронять а то я смысла демки не вижу????Если есть ссылка на сайт с кряком для этой програмки очень прошу скинуть
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Zyb про KoolMoves 6.1 [13-06-2007]

прога хорошая но без руссификатора - BAD
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