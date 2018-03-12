KoolMoves - программа для создания web-анимации с использованием инструментов для работы с Flash и анимированными GIF файлами.

KoolMoves может применять различные эффекты к тексту, импортировать векторную графику, добавлять аудио в формате WAV, осуществлять градиентную заливку созданной кривой, присваивать различные действия кнопкам и изображениям и многое другое.

Работать с KoolMoves очень просто. Даже не имея навыков работы с Flash, вы сможете создавать превосходные ролики, которые могут быть применены в качестве баннеров, при создании мультимедийного слайд-шоу, создании системы навигации по сайту и т.д.