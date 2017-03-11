Гость - программа автоматизации портье, администратора гостиницы и печати уведомления для ФМС. Размещение клиентов, бронирование мест в гостинице, санатории, пансионате и мини-гостинице. Номерной фонд отеля и анкеты гостей разворачиваются на шахматках Номера/ Календарь (евро-технология) или Места /Календарь (СНГ-технология), показываются на пульте управления, где и производятся операции поселения, бронирования c учетом прайсов услуг и прайсов номерного фонда.

Поддерживаются технологии: "всё включено" и "индивидуальный набор услуг". Шахматка приезда/отъезда с разбивкой по турагентам и отчетами. Посуточная и почасовая системы расчетов с клиентами и необходимые операции для фискальной ленты. График и план оказания периодических услуг. Фамилия клиента или название турагента пишется прямо на шахматке. Поддерживается технология частичной оплаты счетов и фискальная лента. Печатаются 1-Г, 8-Г, 12-Г, Ф.5, листы в книгу учета, книгу учета доходов ЧП, анкеты для ФМС, списки в столовую, графики загрузки номеров, списки должников, отчеты через Word Excel (более 30 документов).

Есть система контроля приема и прохождения заказов клиентов (дата-время-состояние). Цвет фона основных форм настраивается пользователем. Help, резервное копирование ZIP.