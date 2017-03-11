Гость для Windows

Гость 17.3.9

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Описание Гость 17.3.9Описание   Скачать Гость 17.3.9СКАЧАТЬ (2,24 Мб) Скриншоты Гость 17.3.9Скриншоты (7)   Статистика Гость 17.3.9Статистика   Отзывы о Гость 17.3.9Отзывы (7)  
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4.47 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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Гость - программа автоматизации портье, администратора гостиницы и печати уведомления для ФМС. Размещение клиентов, бронирование мест в гостинице, санатории, пансионате и мини-гостинице. Номерной фонд отеля и анкеты гостей разворачиваются на шахматках Номера/ Календарь (евро-технология) или Места /Календарь (СНГ-технология), показываются на пульте управления, где и производятся операции поселения, бронирования c учетом прайсов услуг и прайсов номерного фонда.

Поддерживаются технологии: "всё включено" и "индивидуальный набор услуг". Шахматка приезда/отъезда с разбивкой по турагентам и отчетами. Посуточная и почасовая системы расчетов с клиентами и необходимые операции для фискальной ленты. График и план оказания периодических услуг. Фамилия клиента или название турагента пишется прямо на шахматке. Поддерживается технология частичной оплаты счетов и фискальная лента. Печатаются 1-Г, 8-Г, 12-Г, Ф.5, листы в книгу учета, книгу учета доходов ЧП, анкеты для ФМС, списки в столовую, графики загрузки номеров, списки должников, отчеты через Word Excel (более 30 документов).

Есть система контроля приема и прохождения заказов клиентов (дата-время-состояние). Цвет фона основных форм настраивается пользователем. Help, резервное копирование ZIP.

Что нового в Гость 17.3.9?
  • Существенно автоматизирован поиск клиентов и номеров в отеле.
Скриншоты Гость:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 9000 руб.
Ограничение в работе программыВыключены важные функции
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 608
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел

Отзывы о программе Гость

швея про Гость 15.6.19 [22-06-2015]

Отличная программа по автоматизации.
4 | | Ответить

Степан про Гость 15.4.26 [12-05-2015]

Поскольку программа сподобилась отзывам конкурентов (2 последних отзыва), следовательно, она не так плоха как они её малюют. А на 4 программа тянет.
2 | | Ответить

Семен Семёныч про Гость 15.4.26 [07-05-2015]

Вырвиглаз!!! Нет слов!!!
Герман Кляйн, надеюсь со здоровым сарказмом?
А в вашей деревне совсем администраторов не любят?
Врагу не пожелаю. Пожелаю другу - ExaHotel или что-то подобное за аналогичную цену.
| 3 | Ответить

Жека в ответ Семен Семёныч про Гость 15.4.26 [12-05-2015]

Глаз, по-видимому, у Вас уже вырван, поскольку цветовая гамма в программе подстраивается пользователем, при необходимости. Но Вы этого не разглядели.
2 | | Ответить

Александр Дмитриевич про Гость 14.12.9 [05-02-2015]

Это попытка сделать нечто подобное далеко не самой лучшей программе автоматизации гостинничного бизнеса "Эдельвейс". Единственное достоинство этого говна - дешевизна, но она не стоит даже этих денег. убожество полное как по функционалу и возможностям, так и по интерфейсу и удобству.
| 4 | Ответить

гость из нашей деревни про Гость 14.8.12 [11-10-2014]

Хорошая программа администраторам гостиниц.
5 | | Ответить

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