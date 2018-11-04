CreateInstall Light является очень удобным инсталлятором и позволяет создавать установки с хорошим интерфейсом и со всеми наиболее важными возможностями.

Понятный и простой интерфейс программы CreateInstall Light максимально облегчает работу по созданию инсталляций. Освоить программу и создать вашу первую инсталляцию можно за несколько минут. Ваши инсталляции будут компактны и легки для установки конечным пользователям.

Имеются все стандартные возможности: "Выбор языка", "Показ Лицензии", "Деинсталлятор", "Работа с Реестром", "Создание ярлыков", "Добавление VisualBasic и DAO файлов", "Распаковка и копирование файлов", "Многотомные установки" и прочее.

Кроме этого, вы можете выбрать один из двух алгоритмов сжатия, указать свою собственную иконку, логотип и прочие графические элементы, запускать создание установок из командной строки, делать установки без диалоговых окон и многое другое.