CreateInstall Light для Windows

CreateInstall Light 8.4.9

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Описание CreateInstall Light 8.4.9Описание   Скачать CreateInstall Light 8.4.9СКАЧАТЬ (4,47 Мб) Скриншоты CreateInstall Light 8.4.9Скриншоты (11)   Статистика CreateInstall Light 8.4.9Статистика   Отзывы о CreateInstall Light 8.4.9Отзывы (0)  
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4.11 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
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CreateInstall Light является очень удобным инсталлятором и позволяет создавать установки с хорошим интерфейсом и со всеми наиболее важными возможностями.

Понятный и простой интерфейс программы CreateInstall Light максимально облегчает работу по созданию инсталляций. Освоить программу и создать вашу первую инсталляцию можно за несколько минут. Ваши инсталляции будут компактны и легки для установки конечным пользователям.

Имеются все стандартные возможности: "Выбор языка", "Показ Лицензии", "Деинсталлятор", "Работа с Реестром", "Создание ярлыков", "Добавление VisualBasic и DAO файлов", "Распаковка и копирование файлов", "Многотомные установки" и прочее.

Кроме этого, вы можете выбрать один из двух алгоритмов сжатия, указать свою собственную иконку, логотип и прочие графические элементы, запускать создание установок из командной строки, делать установки без диалоговых окон и многое другое.

Скриншоты CreateInstall Light:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1500 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 286
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнсталляторы
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Отзывы о программе CreateInstall Light

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