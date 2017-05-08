Disk Order 2.5 для Mac

Disk Order – мощный двухпанельный файловый менеджер для Mac OS со встроенным FTP-клиентом. Отличный выбор для тех, кому приходится много работать с файлами. Также

ForkLift 2.0.7 для Mac

ForkLift это простой и в тоже время функциональный менеджер файлов для Mac OS. Помимо обычных стандартных функций в ForkLift стоит выделить поддержку работы с FTP,

Path Finder 7.1.1 для Mac

Path Finder - файловый менеджер с двухоконным интерфейсом. Имеет встроенный ftp клиент, работает с табами и закладками, может осуществлять предосмотр большого числа