Disk Order – мощный двухпанельный файловый менеджер для Mac OS со встроенным FTP-клиентом. Отличный выбор для тех, кому приходится много работать с файлами. Также идеально подходит для пользователей Mac, которые недавно перешли с PC. Большинство файловых операций проводятся с клавиатуры, что очень удобно для обладателей ноутбуков.
Основные возможности программы:
Стандартные файловые операции копирования, перемещения и удаления
Встроенный просмотрщик/проигрыватель (открывает файлы популярных форматов html, rtf, mov, mp3, jpg, gif, tiff и др.)
Встроенный редактор
Встроенный FTP-клиент, позволяющий проводить всевозможные операции по загрузке и работе с данными на удаленных серверах
Drag&Drop с расширенными возможностями
Поддержка цветового выделения
Поисковая система
Командная строка
Модульная архитектура, позволяющая устанавливать дополнительные плагины (терминал, прожиг CD, Zip, Unzip, и др.)