Disk Order для Mac

Disk Order 3.2.5 для Mac

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Описание Disk Order 3.2.5 для MacОписание   Скачать Disk Order 3.2.5 для MacСКАЧАТЬ (8,08 Мб) Скриншоты Disk Order 3.2.5 для MacСкриншоты (7)   Статистика Disk Order 3.2.5 для MacСтатистика   Отзывы о Disk Order 3.2.5 для MacОтзывы (0)  
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Disk Order – мощный двухпанельный файловый менеджер для Mac OS со встроенным FTP-клиентом. Отличный выбор для тех, кому приходится много работать с файлами. Также идеально подходит для пользователей Mac, которые недавно перешли с PC. Большинство файловых операций проводятся с клавиатуры, что очень удобно для обладателей ноутбуков.

Основные возможности программы:

  • Стандартные файловые операции копирования, перемещения и удаления
  • Встроенный просмотрщик/проигрыватель (открывает файлы популярных форматов html, rtf, mov, mp3, jpg, gif, tiff и др.)
  • Встроенный редактор
  • Встроенный FTP-клиент, позволяющий проводить всевозможные операции по загрузке и работе с данными на удаленных серверах
  • Drag&Drop с расширенными возможностями
  • Поддержка цветового выделения
  • Поисковая система
  • Командная строка
  • Модульная архитектура, позволяющая устанавливать дополнительные плагины (терминал, прожиг CD, Zip, Unzip, и др.)
  • Гибкие настройки интерфейса

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Скриншоты Disk Order:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $23
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 705
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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