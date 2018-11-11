iTrader для Windows

iTrader 8.2.41

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Описание iTrader 8.2.41Описание   Скачать iTrader 8.2.41СКАЧАТЬ (3,59 Мб) Скриншоты iTrader 8.2.41Скриншоты (3)   Статистика iTrader 8.2.41Статистика   Отзывы о iTrader 8.2.41Отзывы (5)  
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4.66 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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Торговая платформа iTrader 8 удобный и функциональный торговый терминал для торговли онлайн на рынке Форекс и CFD. Программа разработана сотрудниками компании «Калита-Финанс» совместно с программистами на основании длительного опыта работы на финансовых рынках с 1999 года.

Торговая платформа предоставляет возможность:

  • Совершение сделок в реальном времени на финансовых рынках (валюты, акции российских и американских компаний, индексы);
  • Одновременное использование нескольких торговых счетов и мгновенное совершение сделок в ECN Kalitex;
  • Получение новостей по финансовым рынкам в режиме реального времени;
  • Получение он-лайн информации о состоянии своего счета и финансовых результатов с учетом маржинальных требований и открытых позиций;
  • Получение он-лайн информации об открытых позициях (инструмент, цена, время, финансовый результат), рыночных и лимитных приказах и сделках, совершенных за текущую торговую сессию;
  • Просмотр истории по ордерам, сделкам и операциям на счете за выбранный период времени;
  • Проведение технического анализа с использованием графиков и индикаторов;
  • Общение с представителями компании в чате.

Преимущества iTrader 8:

  • Доступ к ECN Kalitex - используя окно заявок (так называемый стакан) Kaltex, пользователь видит не только график с историческими ценами, но и заявки всех пользователей системы по каждому финансовому инструменту. Эта информация предоставляет больше возможностей ощутить настроение рынка, при этом имея возможность полностью контролировать время и цену исполнения ордеров.
  • Мгновенное совершение сделок - механизм непосредственного исполнения ордеров по текущей цене рынка. Трейдер видит поток котировок в окне приказа на покупку или продажу определенного количества валюты и совершает сделку нажатием одной кнопки "Купить" или "Продать". Сама сделка совершается практически мгновенно (если не считать время передачи данных до сервера и обратно). Это гораздо быстрее процесса совершения сделки в режиме запроса котировки и последующего ответа дилера.
  • GUI- Робот - встроенная функция терминала, которая позволяет трейдерам реализовывать мультиактивные алгоритмические торговые стратегии.
  • Минитрейдер позволяет следить за графиками, текущими позициями, а также совершать сделки и выставлять ордера, заменяя обычный iTrader 8 в большинстве операций.
  • iScanner - специальное приложение, которое автоматически анализирует технические индикаторы, и свечные конфигурации в режиме реального времени сразу по всем доступным инструментам.
  • Advisor Pro – встроенная функция торгового терминала iTrader 8, которая позволяет трейдерам использовать проверенные стратегии для автоматической торговли по любому инструменту на выбранном интервале.
  • Цветовые графики с индивидуальными цветовыми схемами и 35-ю встроенными индикаторами.
  • Возможность торговли не только через торговую платформу, но и с мобильных приложений и через web-доступ
Скриншоты iTrader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 519
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыForex
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Отзывы о программе iTrader

Женя про iTrader 8.2.30 [21-05-2018]

Мне программа понравилась, очень удобная и не глючит
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Александр про iTrader 8.2.30 [10-03-2018]

Не могу установить платформу!
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Dusha про iTrader 8 [18-12-2014]

ne ystanavlivaetsia
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Дима про iTrader 8 [21-10-2010]

Докачивает с сайта обнову, требуется зарегистрироваться для работы на демо счёте.
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Олег про iTrader 7.5 [02-02-2009]

Программа слабоватая для тех. анализа мало индикаторов и инструментов.
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