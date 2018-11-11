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5 Торговая платформа iTrader 8 удобный и функциональный торговый терминал для торговли онлайн на рынке Форекс и CFD. Программа разработана сотрудниками компании «Калита-Финанс» совместно с программистами на основании длительного опыта работы на финансовых рынках с 1999 года. Торговая платформа предоставляет возможность: Совершение сделок в реальном времени на финансовых рынках (валюты, акции российских и американских компаний, индексы);

Одновременное использование нескольких торговых счетов и мгновенное совершение сделок в ECN Kalitex;

Получение новостей по финансовым рынкам в режиме реального времени;

Получение он-лайн информации о состоянии своего счета и финансовых результатов с учетом маржинальных требований и открытых позиций;

Получение он-лайн информации об открытых позициях (инструмент, цена, время, финансовый результат), рыночных и лимитных приказах и сделках, совершенных за текущую торговую сессию;

Просмотр истории по ордерам, сделкам и операциям на счете за выбранный период времени;

Проведение технического анализа с использованием графиков и индикаторов;

Общение с представителями компании в чате. Преимущества iTrader 8: Доступ к ECN Kalitex - используя окно заявок (так называемый стакан) Kaltex, пользователь видит не только график с историческими ценами, но и заявки всех пользователей системы по каждому финансовому инструменту. Эта информация предоставляет больше возможностей ощутить настроение рынка, при этом имея возможность полностью контролировать время и цену исполнения ордеров.

Мгновенное совершение сделок - механизм непосредственного исполнения ордеров по текущей цене рынка. Трейдер видит поток котировок в окне приказа на покупку или продажу определенного количества валюты и совершает сделку нажатием одной кнопки "Купить" или "Продать". Сама сделка совершается практически мгновенно (если не считать время передачи данных до сервера и обратно). Это гораздо быстрее процесса совершения сделки в режиме запроса котировки и последующего ответа дилера.

GUI- Робот - встроенная функция терминала, которая позволяет трейдерам реализовывать мультиактивные алгоритмические торговые стратегии.

Минитрейдер позволяет следить за графиками, текущими позициями, а также совершать сделки и выставлять ордера, заменяя обычный iTrader 8 в большинстве операций.

iScanner - специальное приложение, которое автоматически анализирует технические индикаторы, и свечные конфигурации в режиме реального времени сразу по всем доступным инструментам.

Advisor Pro – встроенная функция торгового терминала iTrader 8, которая позволяет трейдерам использовать проверенные стратегии для автоматической торговли по любому инструменту на выбранном интервале.

Цветовые графики с индивидуальными цветовыми схемами и 35-ю встроенными индикаторами.

Возможность торговли не только через торговую платформу, но и с мобильных приложений и через web-доступ