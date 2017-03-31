МодусДок для Windows

МодусДок 6.3.244

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Описание МодусДок 6.3.244Описание   Скачать МодусДок 6.3.244СКАЧАТЬ (4,93 Мб) Скриншоты МодусДок 6.3.244Скриншоты (4)   Статистика МодусДок 6.3.244Статистика   Отзывы о МодусДок 6.3.244Отзывы (3)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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МодусДок - каталогизатор данных, предназначенный для систематизации документов, файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок, в виде базы данных с целью быстрого и удобного доступа к ним.

База данных в программе состоит из таблицы групп и таблицы записей. Группы представлены на двух вкладках Индекс и Дерево, причём Дерево генерируется автоматически!

Система фильтрации (отбора), расположенная непосредственно над вкладками групп и над каждым полем таблицы записей, позволяет легко и быстро находить нужные данные.

В группу могут быть объединены документы (как вставленные, так и связанные – ссылки), ярлыки приложений, создавших эти документы, гиперссылки на Интернет-ресурсы имеющие отношения к документам и программам, представленным в группе, а также ярлыки папок и заметки.

Ссылка (ярлык) на один и тот же объект (документ, программу, папку…) может быть представлена одновременно в нескольких группах.

Ограничений на тип файлов в базе данных нет, все объекты, которые запускаются двойным щелчком или из меню "Пуск", также будут запускаться и из каталогизатора МодусДок двойным щелчком по записи или кнопкой на панели инструментов.

Вы можете добавлять в базу данных любые документы, ярлыки, папки просто перетаскивая их мышкой с рабочего стола, из меню «Пуск» или из проводника.

Можно перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения, каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне!

Объекты, записываемые в каталогизатор, могут находиться не только на локальных дисках компьютера, но и на сменных носителях, а также на удалённых компьютерах (в сети).

Каталогизатор позволяет создавать неограниченное количество баз данных с переключением между ними через специальную таблицу или из списка в меню [Файл].

Что нового в МодусДок 6.3.244?
  • При перетаскивании адресной строки из браузера - в поле «Наименование» записывается название веб-страницы.
  • Усовершенствованно присвоение номера новой записи - анализируются номера текущей группы, и цифровая часть наибольшего номера увеличивается на единицу.
Скриншоты МодусДок:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 390 руб.
Ограничение в работе программытестовый период 30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 248
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы - Ведение дел - Документы

Отзывы о программе МодусДок

изба ветхая про МодусДок 6.0.178 [05-09-2013]

Полезный каталогизатор данных при создании своего справочника о строителях жилья ( от а и до бесконечности). Пригодится в любом случае(капремонт,ремонт,покупка,очередникам и т.д.)
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z про МодусДок 4.5.93 [30-01-2011]

мне программа понравилась,всем рекомендую- все в очень доступной форме, порядок на компьютере обеспечен
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Зеленый Островок про МодусДок 4.5.91 [13-05-2010]

Программа не умеет сканировать диски полностью автоматически, не умеет разделять файлы на ключевые и прочие (напр., файлы картинок сохраненных html страничек).
Создание групп и подгрупп несовершенно (подгруппа - это слово, отделенное пробелом в полном названии)
файл помощи практически пустой, никакой системы в быстром овладении программой не предлагается
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