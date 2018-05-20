Hide Folders для Windows

Hide Folders 5.6.2

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Описание Hide Folders 5.6.2Описание   Скачать Hide Folders 5.6.2СКАЧАТЬ (4,55 Мб) Скриншоты Hide Folders 5.6.2Скриншоты (1)   Статистика Hide Folders 5.6.2Статистика   Отзывы о Hide Folders 5.6.2Отзывы (9)  
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4.53 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Программа Hide Folders позволяет скрыть от посторонних глаз любые папки на Вашем компьютере. Просто перетащите скрываемую папку в окно программы и нажмите кнопку hide... Программа очень проста в использовании, имеет интуитивный интерфейс.

Скриншоты Hide Folders:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 21 280
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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Отзывы о программе Hide Folders

Саня про Hide Folders 3.8 [19-10-2011]

Все работает на ХР. У кого не работает,купите новый комп.
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xxx56 про Hide Folders 3.8 [19-10-2011]

любой файловый менеджер из под дос видит все блокированные папки толку от неё никакого
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Юрбан про Hide Folders 3.7 [22-06-2011]

Макс подтверждаю. На ХР не встает. Видимо можно установить только на колькулятор.
А на что у тя встаёт ? ))))))
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санек про Hide Folders 3.5 [09-08-2010]

где взять полную версию
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Креведко про Hide Folders 2.4 [05-05-2008]

Нажимаем правой на инсталляшку > свойства > режим совместимости с win 98 > ставим прогу и все работает
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