XSpider 7.8 XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях Anvide Seal Folder 5.30 Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок Lim Block Folder 1.4.6 Lim Block Folder - весьма полезная утилита для установки пароля на папки с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации содержащейся в них

Folder Lock 7.7.4 Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и VeraCrypt 1.22 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию Surf Anonymous Free 2.6.1.6 Surf Anonymous - удобная программа, позволяющая скрыть реальный IP-адрес и безопасно серфить в интернете