Auslogics Registry Defrag - программа для дефрагментации реестра, которая удаляет из него старую или испорченную информацию и позволяет ускорить работу всей системы вцелом.

Реестр - сложная и важная часть системы. Программы на вашем компьютере обращаются к реестру сотни раз в секунду. Это означает, что реестр, как и диски, может служить причиной существенного замедления работы системы.

Программа уменьшит размер реестра и дефрагментирует его файлы, удалив неиспользуемые данные. Это может в значительной степени увеличить быстродействие компьютера.