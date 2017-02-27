Auslogics Registry Defrag - программа для дефрагментации реестра, которая удаляет из него старую или испорченную информацию и позволяет ускорить работу всей системы вцелом.
Реестр - сложная и важная часть системы. Программы на вашем компьютере обращаются к реестру сотни раз в секунду. Это означает, что реестр, как и диски, может служить причиной существенного замедления работы системы.
Программа уменьшит размер реестра и дефрагментирует его файлы, удалив неиспользуемые данные. Это может в значительной степени увеличить быстродействие компьютера.
Данил про Auslogics Registry Defrag 6.4.0.5 [02-11-2012]
Соглашусь с отзывом Дениса, программа Auslogics Registry Defrag действительно полезная, ни один раз чистил ей компы в своей организации и получал хорошие отзывы о работе компьютеров после ее применения.
Алексей, программа на самом деле бесплатная и покупать ничего не надо. Спасибо компании Auslogics. | | Ответить
алексей про Auslogics Registry Defrag 5.5.20.525 [04-12-2009]
Непонятно почему разработчики решили превратить свою программу из бесплатной в платную?Кому надо покупать это счастье когда есть бесплатные аналоги. | 1 | Ответить
Дмитрий про Auslogics Registry Defrag 5.0.17.435 [07-12-2008]
Насамом деле, нужная и качественная прога. | | Ответить
Денис про Auslogics Registry Defrag 5.0.17.435 [06-12-2008]
Эта программа, как и все остальные этого разработчика, очень хорошие и достаточно хорошо справляются со своей задачей. Рекомендую своим друзьям, рекомендую и тем, кто прочтет этот отзыв. Не задумывайтесь, а скачивайте. Может, лучшей программы и не найдете. | | Ответить