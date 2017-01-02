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PeaZip для Windows

PeaZip 6.3.0

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Описание PeaZip 6.3.0Описание   Скачать PeaZip 6.3.0СКАЧАТЬ (6,44 Мб) Скриншоты PeaZip 6.3.0Скриншоты (9)   Статистика PeaZip 6.3.0Статистика   Отзывы о PeaZip 6.3.0Отзывы (17)  
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4.80 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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PeaZip - бесплатный архиватор поддерживающий самые распространенные форматы архивов: 7Z, ACE, ARC/WRC, ARJ, BZ/TBZ, CAB, CHM/CHZ/HXS, CPIO, 7Z-sfx, BZ2/TBZ2, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ, QUAD, TAR, UPX, ZIP и многие другие.

Необходимые языковые файлы можно скачать на официальном сайте разработчика.

Скриншоты PeaZip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 18 428
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
 Программа PeaZip отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе PeaZip

Dflame про PeaZip 6.0.2 [20-05-2016]

Странный архиватор. Глючный до нельзя, это еще не все. По своей сути предназначен тем, кто все хранит в архивах. А также программерам, которым мало простого "распаковал и забыл". И вот для этих программеров ПиЗип напичкали редактором картинок и собственным Проводником? Типа, поставил ПиЗип и он все во всем. Жесть...
| 1 | Ответить

Александр про PeaZip 5.7.2 [02-09-2015]

Зачем это говно если есть 7zip?
| 3 | Ответить

Лана в ответ Александр про PeaZip 5.7.2 [16-09-2015]

Для особо запущенных случаев правильного прочтении кириллических имен файлов при розархивировании на відовс архивов из мак
1 | | Ответить

с нашего поселка про PeaZip 5.5.3 [17-03-2015]

Хорошая программа, есть Portable версия 5.5.3.
4 | | Ответить

anton про PeaZip 5.2.0 [23-12-2013]

для счастья мне нужно еще VXP и MRP
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torg про PeaZip 5.1.1 [28-10-2013]

По умолчанию ACE не открывает.
Пишет плагин нужен.
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