PeaZip - бесплатный архиватор поддерживающий самые распространенные форматы архивов: 7Z, ACE, ARC/WRC, ARJ, BZ/TBZ, CAB, CHM/CHZ/HXS, CPIO, 7Z-sfx, BZ2/TBZ2, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ, QUAD, TAR, UPX, ZIP и многие другие. Необходимые языковые файлы можно скачать на официальном сайте разработчика.

Отзывы о программе PeaZip Dflame Странный архиватор. Глючный до нельзя, это еще не все. По своей сути предназначен тем, кто все хранит в архивах. А также программерам, которым мало простого "распаковал и забыл". И вот для этих программеров ПиЗип напичкали редактором картинок и собственным Проводником? Типа, поставил ПиЗип и он все во всем. Жесть...

| 1 | Ответить Александр Зачем это говно если есть 7zip?

| 3 | Ответить Лана Александр Для особо запущенных случаев правильного прочтении кириллических имен файлов при розархивировании на відовс архивов из мак

1 | | Ответить с нашего поселка Хорошая программа, есть Portable версия 5.5.3.

4 | | Ответить anton для счастья мне нужно еще VXP и MRP

| | Ответить torg По умолчанию ACE не открывает.

Пишет плагин нужен.

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