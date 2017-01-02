PeaZip 6.3.0
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Рейтинг программы - 4.80 из 5
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PeaZip - бесплатный архиватор поддерживающий самые распространенные форматы архивов: 7Z, ACE, ARC/WRC, ARJ, BZ/TBZ, CAB, CHM/CHZ/HXS, CPIO, 7Z-sfx, BZ2/TBZ2, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ, QUAD, TAR, UPX, ZIP и многие другие.
Необходимые языковые файлы можно скачать на официальном сайте разработчика.
Скриншоты PeaZip:
Отзывы о программе PeaZip
Dflame
про PeaZip 6.0.2 [20-05-2016]
Странный архиватор. Глючный до нельзя, это еще не все. По своей сути предназначен тем, кто все хранит в архивах. А также программерам, которым мало простого "распаковал и забыл". И вот для этих программеров ПиЗип напичкали редактором картинок и собственным Проводником? Типа, поставил ПиЗип и он все во всем. Жесть...
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Александр
про PeaZip 5.7.2 [02-09-2015]
Зачем это говно если есть 7zip?
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Лана
в ответ Александр про PeaZip 5.7.2 [16-09-2015]
Для особо запущенных случаев правильного прочтении кириллических имен файлов при розархивировании на відовс архивов из мак
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с нашего поселка
про PeaZip 5.5.3 [17-03-2015]
Хорошая программа, есть Portable версия 5.5.3.
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anton
про PeaZip 5.2.0 [23-12-2013]
для счастья мне нужно еще VXP и MRP
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torg
про PeaZip 5.1.1 [28-10-2013]
По умолчанию ACE не открывает.
Пишет плагин нужен. | | 1 Ответить Читать все отзывы (17) / Добавить отзыв