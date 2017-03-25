Tweak Total Commander - программа для тех, кто привык работать с Total Commander, но не очень любит читать в хелпах на английском о нюансах настройки и лазать по INI файлам. TweakTC коротко описывает многие скрытые настройки Total Commander и позволяет их достаточно удобно изменять.

Число доступных для изменения опций доведено до 65. Есть возможность указания расположения ini-файлов в командной строке TweakTC (аналогично TC).

Текущая версия по набору доступных к редактированию опций соответствует Total Commander 8.50, тем не менее она может работать и с более поздними версиями.