Tweak Total Commander для Windows

Tweak Total Commander 10 (zombie)

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Описание Tweak Total Commander 10 (zombie)Описание   Скачать Tweak Total Commander 10 (zombie)СКАЧАТЬ (86 Кб) Скриншоты Tweak Total Commander 10 (zombie)Скриншоты (6)   Статистика Tweak Total Commander 10 (zombie)Статистика   Отзывы о Tweak Total Commander 10 (zombie)Отзывы (1)  
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4.61 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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Tweak Total Commander - программа для тех, кто привык работать с Total Commander, но не очень любит читать в хелпах на английском о нюансах настройки и лазать по INI файлам. TweakTC коротко описывает многие скрытые настройки Total Commander и позволяет их достаточно удобно изменять.

Число доступных для изменения опций доведено до 65. Есть возможность указания расположения ini-файлов в командной строке TweakTC (аналогично TC).

Текущая версия по набору доступных к редактированию опций соответствует Total Commander 8.50, тем не менее она может работать и с более поздними версиями.

Что нового в Tweak Total Commander 10 (zombie)?
  • Убрал все настройки, которые сейчас уже есть в диалогах ТС;
  • Убранные настройки подменил новыми, которых в твикере не было;
  • Убрал код, из-за которого программа подвисала на х64 системах.
  • В настройках значков дисков добавил два, появившихся в 8.50.
  • Заменил дефолтные значки на те, что сейчас использует сам ТС;
  • Подчистил визуальные глюки (темную рамку) у многих кнопок;
  • Поменял атрибуты (ссылки, е-мейлы, даты, номера версий и пр.)
Скриншоты Tweak Total Commander:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 16 996
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры

Отзывы о программе Tweak Total Commander

ArxARV про Tweak Total Commander 6.0.3 SR3 [21-05-2009]

Очень, ООООООчень полезная и милая прога!!!! Респект и уважуха ! Аффтар пышы истчо! :)))
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