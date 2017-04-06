РазгРусс для Windows

РазгРусс 1300.1

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Описание РазгРусс 1300.1Описание   Скачать РазгРусс 1300.1СКАЧАТЬ (146,61 Мб) Скриншоты РазгРусс 1300.1Скриншоты (4)   Статистика РазгРусс 1300.1Статистика   Отзывы о РазгРусс 1300.1Отзывы (0)  
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3.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.25 из 5
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РазгРусс предлагает задания на понимание русских разговорных фраз.

Основные возможности:

  • Выставляет оценку.
  • Номер версии программы соответствует количеству имеющихся в ней заданий.
  • Можно установить желаемое представление заданий: только текст, текст и звук, только звук.
  • Можно установить количество заданий в экзамене от 5 до 50.
  • Можно ограничить время, отпущенное на одно задание.
  • Ведётся подробный протокол экзамена.
  • Можно посмотреть список всех заданий и статистику.
  • С помощью фильтрующего поиска можно использовать список заданий в качестве справочника.
  • Есть режим повторения пройденного.
  • Можно использовать развивающие звуковые комментарии к действиям пользователя.
  • Имеется встроенное "Интернет-обновление".

Полная версия, содержащая 1000 озвученных учебных фраз и 2700 развивающих звуковых комментариев к действиям пользователя.

Что нового в РазгРусс 1300.1?
  • Увеличено количество тренировочных заданий и звуковых комментариев.
Скриншоты РазгРусс:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 3 481
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Языки

Отзывы о программе РазгРусс

Admin

Отзывов о программе РазгРусс 1300.1 пока нет, можете добавить...

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