EarthView для Windows

EarthView 5.5.38

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Описание EarthView 5.5.38Описание   Скачать EarthView 5.5.38СКАЧАТЬ (18,35 Мб) Скриншоты EarthView 5.5.38Скриншоты (4)   Статистика EarthView 5.5.38Статистика   Отзывы о EarthView 5.5.38Отзывы (28)  Видеоролик к программе EarthView 5.5.38Видеоролик  
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4.50 из 5, всего оценок - 288
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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EarthView - заставка и обои в виде карты земли или глобуса. Глобус медленно вращается и показывает где сейчас день, а где ночь. Рендерит графику высокого качества для высоких разрешений. Содержит информацию о наиболее населенных городах. Гибко настраивается, позволяя подстроить карту «под себя».

Что нового в EarthView 5.5.38?
  • Обновлены базы данных городов и часовых поясов
Скриншоты EarthView:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 116 834
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки - Космос

Отзывы о программе EarthView

Александр про EarthView 5.5.15 [31-07-2016]

Исчезли иконки, глобус стоит камушком и жрёт оперативку. И удаляется с трудом. Ну нафиг.
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васек про EarthView 4.2.4 [14-05-2013]

программа г.. не вращается нифига, переводит экран на 8бит
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adgezioner про EarthView 4.0.2 [09-11-2012]

Всё нормально работает, только по моему земля не вращается!
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Ярик про EarthView 3.15.3 [19-01-2012]

А кто то знает есть ли у настройках смена погоды? а то сейчас снег везде а показывает все зеленое.
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Владимир про EarthView 3.13.2 [31-07-2011]

Очень плохая. Всё перепутала на рабочем столе и удалить, полностью не удаляется.Наделал сам себе проблем в компе.
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