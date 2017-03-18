EarthView - заставка и обои в виде карты земли или глобуса. Глобус медленно вращается и показывает где сейчас день, а где ночь. Рендерит графику высокого качества для высоких разрешений. Содержит информацию о наиболее населенных городах. Гибко настраивается, позволяя подстроить карту «под себя».

Отзывы о программе EarthView Александр Исчезли иконки, глобус стоит камушком и жрёт оперативку. И удаляется с трудом. Ну нафиг.

1 | | Ответить васек программа г.. не вращается нифига, переводит экран на 8бит

| | Ответить adgezioner Всё нормально работает, только по моему земля не вращается!

| | Ответить Ярик А кто то знает есть ли у настройках смена погоды? а то сейчас снег везде а показывает все зеленое.

| | Ответить Владимир Очень плохая. Всё перепутала на рабочем столе и удалить, полностью не удаляется.Наделал сам себе проблем в компе.

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