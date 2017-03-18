EarthView 5.5.38
Оцените программу! 4.50 из 5, всего оценок - 288
Рейтинг программы - 4.50 из 5
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EarthView - заставка и обои в виде карты земли или глобуса. Глобус медленно вращается и показывает где сейчас день, а где ночь. Рендерит графику высокого качества для высоких разрешений. Содержит информацию о наиболее населенных городах. Гибко настраивается, позволяя подстроить карту «под себя».
Что нового в EarthView 5.5.38?
Обновлены базы данных городов и часовых поясов
Скриншоты EarthView:
Отзывы о программе EarthView
Александр
про EarthView 5.5.15 [31-07-2016]
Исчезли иконки, глобус стоит камушком и жрёт оперативку. И удаляется с трудом. Ну нафиг.
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васек
про EarthView 4.2.4 [14-05-2013]
программа г.. не вращается нифига, переводит экран на 8бит
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adgezioner
про EarthView 4.0.2 [09-11-2012]
Всё нормально работает, только по моему земля не вращается!
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Ярик
про EarthView 3.15.3 [19-01-2012]
А кто то знает есть ли у настройках смена погоды? а то сейчас снег везде а показывает все зеленое.
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Владимир
про EarthView 3.13.2 [31-07-2011]
Очень плохая. Всё перепутала на рабочем столе и удалить, полностью не удаляется.Наделал сам себе проблем в компе.
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