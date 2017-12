Оцените программу!

5 Norton Virus Definitions - содержит самую "свежую" антивирусную базу данных для программного обеспечения от компании Symantec.

Поддерживаются следующие программы: Norton AntiVirus / Norton Internet Security (later than 2012)

Norton AntiVirus / Norton Internet Security 2008/2009/2010/2011/2012

Norton 360 (later than 6.0)

Norton 360 version 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0

Symantec Endpoint Protection 11.0

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0

Symantec Endpoint Protection 12.1

Symantec Protection Engine 7.x for Windows