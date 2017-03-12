AVG Antivirus Definitions для Windows

AVG Antivirus Definitions 12.03.2017

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Описание AVG Antivirus Definitions 12.03.2017Описание   Скачать AVG Antivirus Definitions 12.03.2017СКАЧАТЬ (118,31 Мб)   Статистика AVG Antivirus Definitions 12.03.2017Статистика   Отзывы о AVG Antivirus Definitions 12.03.2017Отзывы (19)  
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4.54 из 5, всего оценок - 125
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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AVG Antivirus Definitions - обновление вирусной базы программы AVG AntiVirus Free. Содержит самую "свежую" антивирусную базу данных.

После загрузки обновления откройте центр управления AVG и нажмите кнопку "Обновить", выберите только что загруженный файл (расширение .bin) и следуйте дальнейшим инструкциям.

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 29 900
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе AVG Antivirus Definitions

hrundel про AVG Antivirus Definitions 06.04.2015 [07-04-2015]

А разве он сам не обновляется?
| 6 | Ответить

alci про AVG Antivirus Definitions 25.03.2013 [26-03-2013]

Доброжелательная программа.Дает возможность спокойно работать. Пользуюсь более 5 лет. Пробовал другие антивирусники. AVG для меня удобнее во всех отношениях. Большое спасибо разработчикамю.
1 | | Ответить

Людмила про AVG Antivirus Definitions 01.08.2012 [01-08-2012]

Мне кажется, лучше этого антивируса ничего нет. Превосходный, пользуюсь несколько месяцев, очень довольна.
2 | | Ответить

Мишаня про AVG Antivirus Definitions 09.07.2011 [13-07-2011]

Да не хуже, а лучше, НАМНОГО лучше Каспера!
и работает он на уровне большинства платных аналогов!
Одним словом - замечательная вещь!
2 | | Ответить

Velit про AVG Antivirus Definitions 18.04.2011 [20-04-2011]

Отличный антивирус. Бесплатный, многофункциональный по настройкам, обнаруживает вредоносный код отлично, не грузит систему в отличии от касперыча. Пользуюсь уже 3-4 года.
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