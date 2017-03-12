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AVG Antivirus Definitions 12.03.2017
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4.54 из 5, всего оценок - 125
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- Рейтинг программы - 4.54 из 5
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AVG Antivirus Definitions - обновление вирусной базы программы AVG AntiVirus Free. Содержит самую "свежую" антивирусную базу данных.
После загрузки обновления откройте центр управления AVG и нажмите кнопку "Обновить", выберите только что загруженный файл (расширение .bin) и следуйте дальнейшим инструкциям.
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Отзывы о программе AVG Antivirus Definitions
hrundel про AVG Antivirus Definitions 06.04.2015 [07-04-2015]
А разве он сам не обновляется?
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alci про AVG Antivirus Definitions 25.03.2013 [26-03-2013]
Доброжелательная программа.Дает возможность спокойно работать. Пользуюсь более 5 лет. Пробовал другие антивирусники. AVG для меня удобнее во всех отношениях. Большое спасибо разработчикамю.
1 | | Ответить
Людмила про AVG Antivirus Definitions 01.08.2012 [01-08-2012]
Мне кажется, лучше этого антивируса ничего нет. Превосходный, пользуюсь несколько месяцев, очень довольна.
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Мишаня про AVG Antivirus Definitions 09.07.2011 [13-07-2011]
Да не хуже, а лучше, НАМНОГО лучше Каспера!
и работает он на уровне большинства платных аналогов!
Одним словом - замечательная вещь!
2 | | Ответить
Velit про AVG Antivirus Definitions 18.04.2011 [20-04-2011]
Отличный антивирус. Бесплатный, многофункциональный по настройкам, обнаруживает вредоносный код отлично, не грузит систему в отличии от касперыча. Пользуюсь уже 3-4 года.
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