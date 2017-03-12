После загрузки обновления откройте центр управления AVG и нажмите кнопку "Обновить", выберите только что загруженный файл (расширение .bin) и следуйте дальнейшим инструкциям.

Отзывы о программе AVG Antivirus Definitions hrundel А разве он сам не обновляется?

| 6 | Ответить alci Доброжелательная программа.Дает возможность спокойно работать. Пользуюсь более 5 лет. Пробовал другие антивирусники. AVG для меня удобнее во всех отношениях. Большое спасибо разработчикамю.

1 | | Ответить Людмила Мне кажется, лучше этого антивируса ничего нет. Превосходный, пользуюсь несколько месяцев, очень довольна.

2 | | Ответить Мишаня Да не хуже, а лучше, НАМНОГО лучше Каспера!

и работает он на уровне большинства платных аналогов!

Одним словом - замечательная вещь!

2 | | Ответить Velit Отличный антивирус. Бесплатный, многофункциональный по настройкам, обнаруживает вредоносный код отлично, не грузит систему в отличии от касперыча. Пользуюсь уже 3-4 года.

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