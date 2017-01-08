Avira Antivir Virus Definition File - файл обновления вирусной базы для программ Avira Free Antivirus и Avira AntiVir Premium. После загрузки обновления запустите Avira AntiVir, выберите в меню Update -> Manual Update, укажите место нахождения загруженного файла и нажмите кнопку "Открыть".

Отзывы о программе Avira Antivir Virus Definition File gena1612 Установили мне Эту антивирусную Программу Avira,Но иногда сообщает,что нужно обновить но не получается,а потом смотрю,показывает что проверено.Пока О.Л.

| | Ответить (ерж С тех пор как почти год назад установил этот антивирус все-таки установил его снова (хоть и сильно грузит процессор), но качество его работы перевешивает ранее отмеченные мною минусы. Для того чтобы не тормозил загрузку веб-страниц, отключил MailGuard and WebGuard, задачу которых я возложил на основной антивирус. Теперь все отлично: в паре взаимно дополняют друг друга.

| | Ответить (ерж Установил для пробы. Нашла 6 вирусов из тех, что были в карантине основного антивиря. Снёс только за то, что сильно тормозила загрузку веб-страниц.

| | Ответить Рома Как установить прогу?? Зря скачал нахер!

| 2 | Ответить дмитрий программа отличная.

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