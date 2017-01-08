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Avira Antivir Virus Definition File 08.01.2017
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4.62 из 5, всего оценок - 166
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- Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Avira Antivir Virus Definition File - файл обновления вирусной базы для программ Avira Free Antivirus и Avira AntiVir Premium.
После загрузки обновления запустите Avira AntiVir, выберите в меню Update -> Manual Update, укажите место нахождения загруженного файла и нажмите кнопку "Открыть".
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|Что нового в Avira Antivir Virus Definition File 08.01.2017?
- Обновлена база данных вредоносных программ.
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Отзывы о программе Avira Antivir Virus Definition File
gena1612 про Avira Antivir Virus Definition File 22.09.2014 [26-09-2014]
Установили мне Эту антивирусную Программу Avira,Но иногда сообщает,что нужно обновить но не получается,а потом смотрю,показывает что проверено.Пока О.Л.
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(ерж про Avira Antivir Virus Definition File 12.04.2012 [12-04-2012]
С тех пор как почти год назад установил этот антивирус все-таки установил его снова (хоть и сильно грузит процессор), но качество его работы перевешивает ранее отмеченные мною минусы. Для того чтобы не тормозил загрузку веб-страниц, отключил MailGuard and WebGuard, задачу которых я возложил на основной антивирус. Теперь все отлично: в паре взаимно дополняют друг друга.
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(ерж про Avira Antivir Virus Definition File 02.08.2011 [04-08-2011]
Установил для пробы. Нашла 6 вирусов из тех, что были в карантине основного антивиря. Снёс только за то, что сильно тормозила загрузку веб-страниц.
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Рома про Avira Antivir Virus Definition File 08.06.2011 [13-06-2011]
Как установить прогу?? Зря скачал нахер!
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дмитрий про Avira Antivir Virus Definition File 28.05.2011 [29-05-2011]
программа отличная.
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