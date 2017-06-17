Кредитный инспектор - программа предназначена для автоматизации процесса оформления кредитов (займов, ссуд). Программа обладает необходимым набором функций по регистрации и учету кредитов, расчету графика платежей дифференцированным или аннуитетным способом, с ежемесячным или одноразовым погашением.
Программа сохраняет историю о каждом клиенте, позволяет рассчитать планируемую и фактическую прибыль, осуществляет автоматический контроль за статусом кредитов (кредит открыт, кредит открыт (были просрочки), кредит открыт (есть текущая просрочка), кредит закрыт, кредит закрыт (были просрочки). Позволяет подготовить и распечатать необходимые документы (кредитный договор, договор поручительства, график платежей и любые документы, которые можно создать произвольно.
С помощью диаграмм можно наглядно представить распределение финансовых потоков по времени, определить в какие периоды и в каком размере ожидается доходность, определить соотношение между уровнем расходов и доходов, увидеть распределение статусов кредитов. Диаграммы являются незаменимым инструментом для планирования последующих инвестиций.
Разработчики уделили большое внимание интерфейсу, благодаря чему программа очень проста в использовании – для оформления займа достаточно произвести несколько действий.
Программа Кредитный инспектор будет полезна как для частных инвесторов, так и для небольших компаний, занимающихся выдачей кредитов.
Что нового в Кредитный инспектор 18.00?
Внедрена функция перерасчета аннуитетного графика платежей. Теперь доступны три варианта перерасчета:
расчет графика на новый срок;
расчет графика с уменьшением суммы платежа и сохранением срока;
расчет графика с сохранением суммы платежа и уменьшением срока.
Разделены по правам функции заморозки и пролонгации займа.
Электронная регистратура - программа для записи клиентов на прием к врачу или частному специалисту. Система оптимизирует работу регистратуры или секретаря клиники,
Отзывы о программе Кредитный инспектор
ООО Микрофинанс-Плюс про Кредитный инспектор 16.14 [16-06-2017]
Спасибо разработчикам за обновление до версии 18, наконец-то учли наши пожелания по перерасчету аннуитетного графика платежей с сокращением суммы платежа и сохранением срока. | | Ответить
Роман про Кредитный инспектор 16.11 [27-10-2016]
Пользуемся программой с 2014 года. Тех. поддержки нет. Недавно выскочила очередная проблема. Метки (теги), по которым вставляются данные из программы в документ при распечатке не все работают. Написал разработчику. В первый раз они сослались на инструкцию в которой кстати нет ни какой конкретики по данной проблеме. Во второй раз и вовсе перестали отвечать. Звоню на телефон трубку не берут. И такая модель поведения длиться уже несколько лет! Уже начали думать о смене ПО. Дорогие разработчики начните уже обрабатывать проблемы связанные с вашим ПО! По поводу того что мы ей пользуемся уже три года то действительно сравнивая цены это более приемлемый вариант но качество и обслуживание перечеркивает все плюсы этого ПО в плане цены. Так что как и писалось выше, если ситуация не изменится будем менять ПО. Моя оценка 3- из 5 балов. 6 | 2 | Ответить
Cresoft про Кредитный инспектор 16.11 [24-08-2016]
Здравствуйте! За 5 лет стабильности вы не сменили ПО? Это о многом говорит, дорогой конкурент. 3 | 4 | Ответить
Клиент про Кредитный инспектор 16.11 [23-08-2016]
Вот что радует в программе и разработчиках, так это стабильность. Как не было техподдержки, так и нет. Как отвечали только на письма с просьбой выставить счет так только на них и отвечают. Как не брали телефон, так и не берут. Как была прога глючным г-ном, так и осталась. 5 лет стабильности :) 3 | 1 | Ответить
Юрий про Кредитный инспектор 15.03 [09-07-2016]
программа отвратительная, пока был один офис еще как то работали.
после открытия следующего офиса, все заключило ничего не работает, техподдержка молчит, просто ужас, невозможно работать.
ни в коем случае не покупайте программу, не тратьте деньги и время. 6 | 1 | Ответить