Кредитный инспектор - программа предназначена для автоматизации процесса оформления кредитов (займов, ссуд). Программа обладает необходимым набором функций по регистрации и учету кредитов, расчету графика платежей дифференцированным или аннуитетным способом, с ежемесячным или одноразовым погашением.

Программа сохраняет историю о каждом клиенте, позволяет рассчитать планируемую и фактическую прибыль, осуществляет автоматический контроль за статусом кредитов (кредит открыт, кредит открыт (были просрочки), кредит открыт (есть текущая просрочка), кредит закрыт, кредит закрыт (были просрочки). Позволяет подготовить и распечатать необходимые документы (кредитный договор, договор поручительства, график платежей и любые документы, которые можно создать произвольно.

С помощью диаграмм можно наглядно представить распределение финансовых потоков по времени, определить в какие периоды и в каком размере ожидается доходность, определить соотношение между уровнем расходов и доходов, увидеть распределение статусов кредитов. Диаграммы являются незаменимым инструментом для планирования последующих инвестиций.

Разработчики уделили большое внимание интерфейсу, благодаря чему программа очень проста в использовании – для оформления займа достаточно произвести несколько действий.

Программа Кредитный инспектор будет полезна как для частных инвесторов, так и для небольших компаний, занимающихся выдачей кредитов.