Кредитный инспектор для Windows

Кредитный инспектор 18.00

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Описание Кредитный инспектор 18.00Описание   Скачать Кредитный инспектор 18.00СКАЧАТЬ (2,15 Мб) Скриншоты Кредитный инспектор 18.00Скриншоты (6)   Статистика Кредитный инспектор 18.00Статистика   Отзывы о Кредитный инспектор 18.00Отзывы (31)  
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4.29 из 5, всего оценок - 44
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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Кредитный инспектор - программа предназначена для автоматизации процесса оформления кредитов (займов, ссуд). Программа обладает необходимым набором функций по регистрации и учету кредитов, расчету графика платежей дифференцированным или аннуитетным способом, с ежемесячным или одноразовым погашением.

Программа сохраняет историю о каждом клиенте, позволяет рассчитать планируемую и фактическую прибыль, осуществляет автоматический контроль за статусом кредитов (кредит открыт, кредит открыт (были просрочки), кредит открыт (есть текущая просрочка), кредит закрыт, кредит закрыт (были просрочки). Позволяет подготовить и распечатать необходимые документы (кредитный договор, договор поручительства, график платежей и любые документы, которые можно создать произвольно.

С помощью диаграмм можно наглядно представить распределение финансовых потоков по времени, определить в какие периоды и в каком размере ожидается доходность, определить соотношение между уровнем расходов и доходов, увидеть распределение статусов кредитов. Диаграммы являются незаменимым инструментом для планирования последующих инвестиций.

Разработчики уделили большое внимание интерфейсу, благодаря чему программа очень проста в использовании – для оформления займа достаточно произвести несколько действий.

Программа Кредитный инспектор будет полезна как для частных инвесторов, так и для небольших компаний, занимающихся выдачей кредитов.

Что нового в Кредитный инспектор 18.00?
  • Внедрена функция перерасчета аннуитетного графика платежей. Теперь доступны три варианта перерасчета:
    • расчет графика на новый срок;
    • расчет графика с уменьшением суммы платежа и сохранением срока;
    • расчет графика с сохранением суммы платежа и уменьшением срока.
  • Разделены по правам функции заморозки и пролонгации займа.
  • Исправлены выявленные недочеты предыдущих версий.
Скриншоты Кредитный инспектор:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 8900 руб.
Ограничение в работе программыдо 10 кредитов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 895
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Финансы
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Отзывы о программе Кредитный инспектор

ООО Микрофинанс-Плюс про Кредитный инспектор 16.14 [16-06-2017]

Спасибо разработчикам за обновление до версии 18, наконец-то учли наши пожелания по перерасчету аннуитетного графика платежей с сокращением суммы платежа и сохранением срока.
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Роман про Кредитный инспектор 16.11 [27-10-2016]

Пользуемся программой с 2014 года. Тех. поддержки нет. Недавно выскочила очередная проблема. Метки (теги), по которым вставляются данные из программы в документ при распечатке не все работают. Написал разработчику. В первый раз они сослались на инструкцию в которой кстати нет ни какой конкретики по данной проблеме. Во второй раз и вовсе перестали отвечать. Звоню на телефон трубку не берут. И такая модель поведения длиться уже несколько лет! Уже начали думать о смене ПО. Дорогие разработчики начните уже обрабатывать проблемы связанные с вашим ПО! По поводу того что мы ей пользуемся уже три года то действительно сравнивая цены это более приемлемый вариант но качество и обслуживание перечеркивает все плюсы этого ПО в плане цены. Так что как и писалось выше, если ситуация не изменится будем менять ПО. Моя оценка 3- из 5 балов.
6 | 2 | Ответить

Cresoft про Кредитный инспектор 16.11 [24-08-2016]

Здравствуйте! За 5 лет стабильности вы не сменили ПО? Это о многом говорит, дорогой конкурент.
3 | 4 | Ответить

Клиент про Кредитный инспектор 16.11 [23-08-2016]

Вот что радует в программе и разработчиках, так это стабильность. Как не было техподдержки, так и нет. Как отвечали только на письма с просьбой выставить счет так только на них и отвечают. Как не брали телефон, так и не берут. Как была прога глючным г-ном, так и осталась. 5 лет стабильности :)
3 | 1 | Ответить

Юрий про Кредитный инспектор 15.03 [09-07-2016]

программа отвратительная, пока был один офис еще как то работали.
после открытия следующего офиса, все заключило ничего не работает, техподдержка молчит, просто ужас, невозможно работать.
ни в коем случае не покупайте программу, не тратьте деньги и время.
6 | 1 | Ответить

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