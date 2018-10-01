Form Pilot Home для Windows

Form Pilot Home 2.68

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Описание Form Pilot Home 2.68Описание   Скачать Form Pilot Home 2.68СКАЧАТЬ (68,17 Мб) Скриншоты Form Pilot Home 2.68Скриншоты (1)   Статистика Form Pilot Home 2.68Статистика   Отзывы о Form Pilot Home 2.68Отзывы (1)  
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3.90 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.90 из 5
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Form Pilot - программа для заполнения различных бумажных бланков и анкет, например, при получении загранпаспорта или виз в посольстве, при заполнении сертификатов, грамот, дипломов, налоговых форм. Удобная альтернатива пишущей машинки. Form Pilot представляет собой объединенные одним интерфейсом утилиту для сканирования и графический редактор, позволяющий впечатать в нужное место нужный текст, а затем распечатать набранный текст на бланках.

Кроме версии Home (для домашнего пользования) с сайта разработчика можно загрузить версии Office и Pro, обладающие более широкими возможностями. Незарегистрированная версия печатает на документе дополнительный текст.

Что нового в Form Pilot Home 2.68?
  • Добавлена возможность группировки чекбоксов.
Скриншоты Form Pilot Home:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1500 руб.
Ограничение в работе программыНаличие защитных строк на изображении
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 158
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы - Редакторы - PDF
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Отзывы о программе Form Pilot Home

Inteo про Form Pilot Home 2.19 [18-11-2008]

это прога полная ху....я
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