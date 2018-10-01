Form Pilot - программа для заполнения различных бумажных бланков и анкет, например, при получении загранпаспорта или виз в посольстве, при заполнении сертификатов, грамот, дипломов, налоговых форм. Удобная альтернатива пишущей машинки. Form Pilot представляет собой объединенные одним интерфейсом утилиту для сканирования и графический редактор, позволяющий впечатать в нужное место нужный текст, а затем распечатать набранный текст на бланках.

Кроме версии Home (для домашнего пользования) с сайта разработчика можно загрузить версии Office и Pro, обладающие более широкими возможностями. Незарегистрированная версия печатает на документе дополнительный текст.