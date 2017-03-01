EF Commander для Windows

EF Commander 11.90

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание EF Commander 11.90Описание   Скачать EF Commander 11.90СКАЧАТЬ (4,91 Мб) Скриншоты EF Commander 11.90Скриншоты (8)   Статистика EF Commander 11.90Статистика   Отзывы о EF Commander 11.90Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EF Commander - файловый менеджер, который работает в многозадачном режиме, поддержка drag and drop, работа со всеми распространёнными архивами. Есть внутренний просмотрщик такого числа расширений как ANI, AVI, BMP, CUR, DBF, DIB, EMF, GIF, HEX, HTML, ICO, JPEG, LIB, LNK, MID, MP3, MPG, PCX, PNG, PX, RLE, RMI, RTF, TGA, TIFF, TXT, WAV, WMF, XBM и XPM, а также хорошо настраиваемый интерфейс.

Кроме этого есть много дополнительных функций: FTP-клиент, встроенный текстовый редактор с поддержкой HEX-редактирования, допустима синхронизация директорий, работа из командной строки с сохранением истории, управление горячими клавишами и многое другое.

Скриншоты EF Commander:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 178
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры

Отзывы о программе EF Commander

Вадим про EF Commander XP 7.11 [07-07-2009]

Отличный менеджер.В одном с Тоталом и FD
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Vuze (Azureus)

Opera

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

PicturesToExe

EMDB

The Bat! Voyager

Snappy Driver Installer

ParkControl

Adobe Shockwave Player

Free Download Manager

Weather Watcher Live

Light Alloy

SUMo

AIMP

USB Safely Remove

WavePad

Screamer Radio

Adguard

XviD4PSP

 
 