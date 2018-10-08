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GeForce Game Ready Driver для Windows

GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35

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Описание GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35Описание   Скачать GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35СКАЧАТЬ (438,96 Мб) Скриншоты GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35Скриншоты (2)   Статистика GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35Статистика   Отзывы о GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35Отзывы (21)  
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4.51 из 5, всего оценок - 109
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NVIDIA GeForce Game Ready Driver - официальные драйверы для видеокарт GeForce от компании nVIDIA. Имеют сертификацию WHQL.

Благодаря поддержке технологии SLI GeForce и оптимизации GeForce Experience в "один клик", вы всегда будете иметь максимальную производительность и качество изображения во время игры.

Предназначены для компьютеров и ноутбуков под управлением 32- или 64-битных версий Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10 с видеокартами серий GeForce 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 и МХ100.


Последнюю версию драйверов также можно установить в автоматическом режиме с помощью программы NVIDIA GeForce Experience.

Скриншоты GeForce Game Ready Driver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 56 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе GeForce Game Ready Driver

DoubleW про GeForce Game Ready Driver 390.65 [18-01-2018]

После установки видяха перестает поддерживать Dx 11.GeForce GTX950M.
4 | 1 | Ответить

(ерж про nVIDIA ForceWare 355.60 [24-11-2015]

Драйвер на видеокарту на свой старый ноут, вышеуказанной компании, я на W10 не обновлял, просто установил с W7. Установилась нехотя, но установилась, но главное - работает!
| | Ответить

baler22 про nVIDIA ForceWare 344.75 [23-12-2014]

В жизни не разу не обновлял дрова на видеокарту....а тут после последней обновы в игре мой "юнит" стал набором цифр и точек....обновил драйвер с офиц.сайта и все стало ОК..Спасибо компании NVIDIA,что не забывают свои старые разработки видеокарт..С уважением(что только не делал до этого,мин.настройки,разрешение экрана и тд и тп.)
1 | 3 | Ответить

Ася про nVIDIA ForceWare 344.75 [18-12-2014]

После установки размазывает графику в играх. Отвратительно.
1 | | Ответить

Igor-Alla про nVIDIA ForceWare 340.52 [31-10-2014]

После обновления драйвера GEFORCE 340.52 на мониторе появились артефакты в виде тонких белых горизонтальных полос.
| 7 | Ответить

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