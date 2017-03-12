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nVIDIA ForceWare 378.78
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4.51 из 5, всего оценок - 104
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- Рейтинг программы - 4.51 из 5
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nVIDIA ForceWare GeForce Game Ready Driver- официальные драйверы для видеокарт GeForce от компании nVIDIA. Имеют сертификацию WHQL.
Благодаря поддержке технологии SLI GeForce и оптимизации GeForce Experience в "один клик", вы всегда будете иметь максимальную производительность и качество изображения во время игры.
Предназначены для видеокарт серии GeForce 400, 500, 600, 700, 800, 900.
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|Что нового в nVIDIA ForceWare 378.78?
- Различные исправления и улучшения
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Отзывы о программе nVIDIA ForceWare
(ерж про nVIDIA ForceWare 355.60 [24-11-2015]
Драйвер на видеокарту на свой старый ноут, вышеуказанной компании, я на W10 не обновлял, просто установил с W7. Установилась нехотя, но установилась, но главное - работает!
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baler22 про nVIDIA ForceWare 344.75 [23-12-2014]
В жизни не разу не обновлял дрова на видеокарту....а тут после последней обновы в игре мой "юнит" стал набором цифр и точек....обновил драйвер с офиц.сайта и все стало ОК..Спасибо компании NVIDIA,что не забывают свои старые разработки видеокарт..С уважением(что только не делал до этого,мин.настройки,разрешение экрана и тд и тп.)
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Ася про nVIDIA ForceWare 344.75 [18-12-2014]
После установки размазывает графику в играх. Отвратительно.
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Igor-Alla про nVIDIA ForceWare 340.52 [31-10-2014]
После обновления драйвера GEFORCE 340.52 на мониторе появились артефакты в виде тонких белых горизонтальных полос.
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Алексей про nVIDIA ForceWare 332.21 [15-02-2014]
Установил игру Euro Truck Simulator 2 и когда изменяешь разрешение экрана,или графике то игра сразу вылетает.до этого стоял вроде 331.21 и все нормально было.может позже выйдет нормальный драйвер....у меня NVIDIA GEFORCE GTX650 1GB
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