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Отзывы о программе nVIDIA ForceWare (ерж Драйвер на видеокарту на свой старый ноут, вышеуказанной компании, я на W10 не обновлял, просто установил с W7. Установилась нехотя, но установилась, но главное - работает!

| | Ответить baler22 В жизни не разу не обновлял дрова на видеокарту....а тут после последней обновы в игре мой "юнит" стал набором цифр и точек....обновил драйвер с офиц.сайта и все стало ОК..Спасибо компании NVIDIA,что не забывают свои старые разработки видеокарт..С уважением(что только не делал до этого,мин.настройки,разрешение экрана и тд и тп.)

| 1 | Ответить Ася После установки размазывает графику в играх. Отвратительно.

| | Ответить Igor-Alla После обновления драйвера GEFORCE 340.52 на мониторе появились артефакты в виде тонких белых горизонтальных полос.

| 3 | Ответить Алексей Установил игру Euro Truck Simulator 2 и когда изменяешь разрешение экрана,или графике то игра сразу вылетает.до этого стоял вроде 331.21 и все нормально было.может позже выйдет нормальный драйвер....у меня NVIDIA GEFORCE GTX650 1GB

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