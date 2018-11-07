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5 Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели. В систему входят следующие модули: Базис-Мебельщик - графическая система автоматизированного проектирования, позволяющая выполнять практически все операции по конструированию мебели (создание модели из панелей, расстановка крепежа, облицовка кромкой, установка дверей и т.д.) и выпуску чертежной документации на изделия любой степени сложности. Модуль конструирования позволяет проработать на компьютере концепцию будущего изделия, спроектировать новую мебель или доработать ранее выпускаемую.

Базис-Раскрой - модуль оптимального раскроя листового материала, который за счет оригинальных алгоритмов раскроя и гибкой работы с обрезками дает возможность реальной экономии дорогостоящих материалов.

Базис-Смета - одна из сильнейших сторон комплекса. Спроектировав отдельное изделие или целиком проект, мы получаем не только чертежи и спецификации, но и полную смету на изготовление, учитывающую все - от стоимости материала и стоимости работ до амортизации оборудования.

Базис-Склад - данная программа позволяет контролировать объемы запасов на складе, необходимые для организации непрерывного процесса производства.

Базис-Интерьер - это модуль трехмерного моделирования, предназначенный для визуализации спроектированной в Базис-Конструктор-Мебельщик мебели, ее расстановки в помещении. Он может работать как составная часть комплекса, так и автономно. Автономный режим предполагает работу в мебельных салонах.