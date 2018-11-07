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Базис-Конструктор-Мебельщик для Windows

Базис-Конструктор-Мебельщик 10

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Описание Базис-Конструктор-Мебельщик 10Описание   Скачать Базис-Конструктор-Мебельщик 10СКАЧАТЬ (133,7 Мб) Скриншоты Базис-Конструктор-Мебельщик 10Скриншоты (6)   Статистика Базис-Конструктор-Мебельщик 10Статистика   Отзывы о Базис-Конструктор-Мебельщик 10Отзывы (111)  
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4.25 из 5, всего оценок - 139
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели.

В систему входят следующие модули:

  • Базис-Мебельщик - графическая система автоматизированного проектирования, позволяющая выполнять практически все операции по конструированию мебели (создание модели из панелей, расстановка крепежа, облицовка кромкой, установка дверей и т.д.) и выпуску чертежной документации на изделия любой степени сложности. Модуль конструирования позволяет проработать на компьютере концепцию будущего изделия, спроектировать новую мебель или доработать ранее выпускаемую.
  • Базис-Раскрой - модуль оптимального раскроя листового материала, который за счет оригинальных алгоритмов раскроя и гибкой работы с обрезками дает возможность реальной экономии дорогостоящих материалов.
  • Базис-Смета - одна из сильнейших сторон комплекса. Спроектировав отдельное изделие или целиком проект, мы получаем не только чертежи и спецификации, но и полную смету на изготовление, учитывающую все - от стоимости материала и стоимости работ до амортизации оборудования.
  • Базис-Склад - данная программа позволяет контролировать объемы запасов на складе, необходимые для организации непрерывного процесса производства.
  • Базис-Интерьер - это модуль трехмерного моделирования, предназначенный для визуализации спроектированной в Базис-Конструктор-Мебельщик мебели, ее расстановки в помещении. Он может работать как составная часть комплекса, так и автономно. Автономный режим предполагает работу в мебельных салонах.
Скриншоты Базис-Конструктор-Мебельщик:

Статус программы Демо версия | Цена: 50000 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, 98, NT 4.x, ME, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 121 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе Базис-Конструктор-Мебельщик

сергей про Базис-Конструктор-Мебельщик 7.0.2006.0 [09-07-2018]

Начав изучать программу и пришло понимание пословицы "скажи дураку Богу молится он лоб расшибет " Стандарт записи масштаба 1:1 1:5 и т. д. но не как 01 099
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Владимир про Базис-Конструктор-Мебельщик 7.0.2006.0 [07-11-2015]

Всем привет! А на win 10 встает Базис-Конструктор-Мебельщик?
4 | 57 | Ответить

Из нашей деревни про Базис-Конструктор-Мебельщик 7.0.2006.0 [22-06-2014]

Отличный пакет решений.
2 | 3 | Ответить

Веталь про Базис-Конструктор-Мебельщик 7.0.2006.0 [14-05-2013]

только вчера на win7 установил, всё запускается и работает. Сборка базиса 7.0.2006.0
| 12 | Ответить

евгений про Базис-Конструктор-Мебельщик 7.0.2006.0 [21-01-2013]

ребятки. что то не получается с 7.0 с чертежами.
| 4 | Ответить

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