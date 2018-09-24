AKVIS ArtSuite для Windows

AKVIS ArtSuite 15.0

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Описание AKVIS ArtSuite 15.0Описание   Скачать AKVIS ArtSuite 15.0СКАЧАТЬ (136,48 Мб) Скриншоты AKVIS ArtSuite 15.0Скриншоты (5)   Статистика AKVIS ArtSuite 15.0Статистика   Отзывы о AKVIS ArtSuite 15.0Отзывы (1)  
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4.64 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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AKVIS ArtSuite - программа для оформления фотографий. В программе представлено несколько видов эффектов, встроенная библиотека с образцами рамок и поверхностей, а также возможность загружать и использовать свои образцы.
Этот инструмент поможет создать поздравительную открытку, праздничный альбом, плакат или календарь, оформить изображение в рамку, превратить цветное современное фото в стилизованный черно-белый портрет и даже осуществить цветокоррекцию.

Приложение содержит множество готовых шаблонов и богатую библиотеку образцов и позволяет получить практически бесконечное количество вариантов эффектов.

Программа представлена в виде плагина для графических редакторов (plugin) и в виде отдельного, самостоятельного инструмента (standalone). Плагин ArtSuite является дополнительным (подключаемым) модулем к фоторедакторам и совместим с самыми популярными программами как: Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro и Photo Paint и другим.

Что нового в AKVIS ArtSuite 15.0?
  • новый художественный эффект Цветные полосы, который привносит нотку свежести и оригинальности в ваши фотографии, разделяя изображение на разноцветные части
  • добавлена панель оповещений
  • поддержка новых файлов RAW
  • исправление ошибок
Скриншоты AKVIS ArtSuite:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: $49.00)
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 644
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе AKVIS ArtSuite

ф про AKVIS ArtSuite 10.0 [07-12-2013]

отличная программа
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