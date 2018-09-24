AKVIS ArtSuite - программа для оформления фотографий. В программе представлено несколько видов эффектов, встроенная библиотека с образцами рамок и поверхностей, а также возможность загружать и использовать свои образцы.

Этот инструмент поможет создать поздравительную открытку, праздничный альбом, плакат или календарь, оформить изображение в рамку, превратить цветное современное фото в стилизованный черно-белый портрет и даже осуществить цветокоррекцию.

Приложение содержит множество готовых шаблонов и богатую библиотеку образцов и позволяет получить практически бесконечное количество вариантов эффектов.

Программа представлена в виде плагина для графических редакторов (plugin) и в виде отдельного, самостоятельного инструмента (standalone). Плагин ArtSuite является дополнительным (подключаемым) модулем к фоторедакторам и совместим с самыми популярными программами как: Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro и Photo Paint и другим.