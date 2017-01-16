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phpBB для Windows

phpBB 3.2.0

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Описание phpBB 3.2.0Описание   Скачать phpBB 3.2.0СКАЧАТЬ (7,4 Мб) Скриншоты phpBB 3.2.0Скриншоты (3)   Статистика phpBB 3.2.0Статистика   Отзывы о phpBB 3.2.0Отзывы (27)  
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4.59 из 5, всего оценок - 83
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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phpBB - мощный, масштабируемый, с широкими возможностями настройки форум с открытым исходным кодом. phpBB имеет дружественный интерфейс, простую и понятную панель администрирования, подробный FAQ. Базируется на PHP и предоставляет возможность использования различных баз данных: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL или Access/ODBC.

Установка "в один клик", простой и интуитивный интерфейс с поддержкой нескольких языков, поддержка BBCode и мощный модульный администраторский раздел. В дополнение к этому – полная изменяемость внешнего вида с помощью системы шаблонов, полнотекстовый поиск, развитая система управления правами доступа, поддержка множества серверов баз данных, новые функции модерирования и многое другое.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты phpBB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 36 330
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкрипты

Отзывы о программе phpBB

Семён про phpBB 3.0.10 [27-03-2013]

Рекомендую делать свой форум на http://getbb.ru/
На сегодняшний день самый нормальный хостинг.
Дружелюбная администрация.
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RomaamoR про phpBB 3.0.9 [02-11-2011]

Нормальная система.Сам такой пользуюсь .А кому что не понятно то Вам сюда _ http://help.4admins.ru/index.php
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Павел про phpBB 3.0.7 [20-01-2011]

Для меня самая лучшая система, легко изменять, в шаблонах ничего сложного, если ктото не умеет пользоватся phpbb значит руки кривые
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Дмитрий про phpBB 3.0.5 [03-02-2010]

phpbb самая тупорылая система, которую я когда-либо видел. Не ставьте.... Чтобы внести изменения в исходный код(шаблоны), то вообще можно валерьянку глотать... без прикола... Рассчитана тока на пользователя, не на программиста. И
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sensiorder про phpBB 3.0.5 [03-06-2009]

пасиб ребятки за 3.0.5 давно ждал его выход токо как я вижу покачто кнему нету русификатора неподскажет кто с 3.0.4 пдойдет?
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