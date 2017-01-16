phpBB - мощный, масштабируемый, с широкими возможностями настройки форум с открытым исходным кодом. phpBB имеет дружественный интерфейс, простую и понятную панель администрирования, подробный FAQ. Базируется на PHP и предоставляет возможность использования различных баз данных: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL или Access/ODBC.

Установка "в один клик", простой и интуитивный интерфейс с поддержкой нескольких языков, поддержка BBCode и мощный модульный администраторский раздел. В дополнение к этому – полная изменяемость внешнего вида с помощью системы шаблонов, полнотекстовый поиск, развитая система управления правами доступа, поддержка множества серверов баз данных, новые функции модерирования и многое другое.