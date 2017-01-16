phpBB - мощный, масштабируемый, с широкими возможностями настройки форум с открытым исходным кодом. phpBB имеет дружественный интерфейс, простую и понятную панель администрирования, подробный FAQ. Базируется на PHP и предоставляет возможность использования различных баз данных: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL или Access/ODBC.
Установка "в один клик", простой и интуитивный интерфейс с поддержкой нескольких языков, поддержка BBCode и мощный модульный администраторский раздел. В дополнение к этому – полная изменяемость внешнего вида с помощью системы шаблонов, полнотекстовый поиск, развитая система управления правами доступа, поддержка множества серверов баз данных, новые функции модерирования и многое другое.
Рекомендую делать свой форум на http://getbb.ru/
На сегодняшний день самый нормальный хостинг.
Дружелюбная администрация. | | Ответить
RomaamoR про phpBB 3.0.9 [02-11-2011]
Нормальная система.Сам такой пользуюсь .А кому что не понятно то Вам сюда _ http://help.4admins.ru/index.php | | Ответить
Павел про phpBB 3.0.7 [20-01-2011]
Для меня самая лучшая система, легко изменять, в шаблонах ничего сложного, если ктото не умеет пользоватся phpbb значит руки кривые | | Ответить
Дмитрий про phpBB 3.0.5 [03-02-2010]
phpbb самая тупорылая система, которую я когда-либо видел. Не ставьте.... Чтобы внести изменения в исходный код(шаблоны), то вообще можно валерьянку глотать... без прикола... Рассчитана тока на пользователя, не на программиста. И | 3 | Ответить
sensiorder про phpBB 3.0.5 [03-06-2009]
пасиб ребятки за 3.0.5 давно ждал его выход токо как я вижу покачто кнему нету русификатора неподскажет кто с 3.0.4 пдойдет? | | Ответить