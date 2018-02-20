SMPlayer - мощный мультимедиа проигрыватель, который позволяет воспроизводить большинство известных аудио и видео форматов без потребности в дополнительных кодеках. Также умеет воспроизводить DVD диски и видео-потоки из Internet.



Это приложение представляет собой полноценную графическую оболочку для MPlayer, обеспечивающую как базовые функции MPlayer (воспроизведение видео, DVD и VCD), так и более продвинутые, такие как поддержка фильтров для MPlayer и прочие.

Одна из наиболее интересных возможностей плеера - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

Другие интересные возможности SMPlayer: