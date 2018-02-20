SMPlayer - мощный мультимедиа проигрыватель, который позволяет воспроизводить большинство известных аудио и видео форматов без потребности в дополнительных кодеках. Также умеет воспроизводить DVD диски и видео-потоки из Internet.
Это приложение представляет собой полноценную графическую оболочку для MPlayer, обеспечивающую как базовые функции MPlayer (воспроизведение видео, DVD и VCD), так и более продвинутые, такие как поддержка фильтров для MPlayer и прочие.
Одна из наиболее интересных возможностей плеера - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...
Другие интересные возможности SMPlayer:
Настраиваемые субтитры. Вы можете указать шрифт, размер и цвет субтитров.
Переключение звуковых дорожек. Вы можете изменить звуковую дорожку на Ваш выбор. Работает с avi и mkv. Ну и, конечно же, с DVD.
Перемотка мышью. Вы можете пользоваться колесом мыши для перемотки видео вперед или назад.
GOM Player - мощный мультимедиа плеер с поддержкой всех современных видео и аудио форматов. Позволяет проигрывать видео с мобильных устройств и цифровых камер,
Отзывы о программе SMPlayer
Михаил про SMPlayer 16.4.0 / 0.8.6 [15-04-2016]
Установил. Сразу показалось, что картинка какая-то блеклая, то ли засветлённая сильно, то ли просто некачественная. Открыл тот же файл в стандартом плеере винды, и действительно, очень сильная разница, хотя файл один. Разбираться если честно лень. Удалил. | | Ответить
Tronis про SMPlayer 14.9.0 / 0.8.6 [11-09-2014]
Плеер хороший но во время установки с Оф. сайта ставятся куча программ которые не удаляются приходится выковыривать .(плеер удали,пусть идут в одно место с таким отношением к пользователям ) | | Ответить
sui про SMPlayer 0.8.6 [01-02-2014]
пробовал получить артефакты в smplayer не смог добиться
работает заметно быстрее VLC 1 | | Ответить
И еще: SMPlayer - единственный плеер, который с легкостью открывает видео с расширением: asf / ts / gxf / mxf / nut / ts / mkv (MJPEG+VORBIS). Минусы: аудио 5.1 не смог раскинуть на 2 канала / масштабирование видео работает только при воспроизведении / утопический эквалайзер звука. The SMPlayer Project - подправьте недоделки. | | Ответить