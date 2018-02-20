SMPlayer для Windows

SMPlayer 18.2.2

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Описание SMPlayer 18.2.2Описание   Скачать SMPlayer 18.2.2СКАЧАТЬ (39,41 Мб) Скриншоты SMPlayer 18.2.2Скриншоты (6)   Статистика SMPlayer 18.2.2Статистика   Отзывы о SMPlayer 18.2.2Отзывы (18)  
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4.64 из 5, всего оценок - 74
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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SMPlayer - мощный мультимедиа проигрыватель, который позволяет воспроизводить большинство известных аудио и видео форматов без потребности в дополнительных кодеках. Также умеет воспроизводить DVD диски и видео-потоки из Internet.

Это приложение представляет собой полноценную графическую оболочку для MPlayer, обеспечивающую как базовые функции MPlayer (воспроизведение видео, DVD и VCD), так и более продвинутые, такие как поддержка фильтров для MPlayer и прочие.

Одна из наиболее интересных возможностей плеера - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

Другие интересные возможности SMPlayer:

  • Настраиваемые субтитры. Вы можете указать шрифт, размер и цвет субтитров.
  • Переключение звуковых дорожек. Вы можете изменить звуковую дорожку на Ваш выбор. Работает с avi и mkv. Ну и, конечно же, с DVD.
  • Перемотка мышью. Вы можете пользоваться колесом мыши для перемотки видео вперед или назад.
  • Видеоэквалайзер позволит Вам настроить яркость, контрастность, оттенок, цвет, насыщенность и гамму изображения.
  • Воспроизведение на разных скоростях. Можно ускорить воспроизведение в 2, 4 раза или же наоборот, замедлить.
  • Фильтры. Доступны разные фильтры: деинтерлейсинг, постобработка, удаление шумов и даже караоке-фильтр (удаление голоса).
  • Регулирование задержки звука и субтитров позволит Вам синхронизировать звук и субтитры.
  • Расширенные настройки, такие как выбор демультиплексора или звуковых и видео кодеков.
  • Список воспроизведения. Позволяет воспроизводить выбранные Вами файлы один за другим. Также поддерживается автоповтор и перемешивание.
  • Диалог настроек. Вы можете легко настроить все опции SMPlayer, используя удобный диалог настроек.
Что нового в SMPlayer 18.2.2?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты SMPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 73 445
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа SMPlayer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе SMPlayer

Михаил про SMPlayer 16.4.0 / 0.8.6 [15-04-2016]

Установил. Сразу показалось, что картинка какая-то блеклая, то ли засветлённая сильно, то ли просто некачественная. Открыл тот же файл в стандартом плеере винды, и действительно, очень сильная разница, хотя файл один. Разбираться если честно лень. Удалил.
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Tronis про SMPlayer 14.9.0 / 0.8.6 [11-09-2014]

Плеер хороший но во время установки с Оф. сайта ставятся куча программ которые не удаляются приходится выковыривать .(плеер удали,пусть идут в одно место с таким отношением к пользователям )
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sui про SMPlayer 0.8.6 [01-02-2014]

пробовал получить артефакты в smplayer не смог добиться
работает заметно быстрее VLC
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chorny про SMPlayer 0.8.6 [23-09-2013]

софт для двухкассетника))несоветую
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NE ROVNY про SMPlayer 0.8.1 [19-10-2012]

И еще: SMPlayer - единственный плеер, который с легкостью открывает видео с расширением: asf / ts / gxf / mxf / nut / ts / mkv (MJPEG+VORBIS). Минусы: аудио 5.1 не смог раскинуть на 2 канала / масштабирование видео работает только при воспроизведении / утопический эквалайзер звука. The SMPlayer Project - подправьте недоделки.
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