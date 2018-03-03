Time Boss 3.25

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3.69 из 5, всего оценок - 33 Рейтинг программы - 3.69 из 5

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5 Time Boss - программа для контроля доступа к компьютеру (родительского контроля). Множество полезных, выверенных годами функций, использует неодолимую защиту паролем, ведет журнал компьютерных событий и полную статистику использования. Time Boss позволяет создавать индивидуальные профили для любых пользователей вашего компьютера и указывать, когда и сколько каждый из них может пользоваться компьютером, назначать программы и web-сайты, которые Time Boss должен блокировать. Основные возможности Time Boss: Используя Time Boss Вы сможете указать временное ограничение для работы на компьютере индивидуально для любых пользователей Windows, а также ограничения конкретно на работу любых программ (игрушек) и на работу в Интернете. Вы можете устанавливать лимиты на день, неделю или расписанием.

Ведет информативный журнал событий, произошедших на компьютере во время работы пользователя (старт/стоп программ, посещенные интернет сайты и т.п.) а также скриншот лог.

"Стелс" режим позволяет спрятать программу от всех, кроме Босса (Вас). Также программа поддерживает Windows Sleep mode и Hibernate mode. Вы можете написать текст предупреждений и поменять картинку/отключить spash заставку.

Показывает пользователю-не-Боссу оставшееся время, если не включен "стелс" режим. Вы можете оперативно добавить или уменьшить время любому пользователю из его сессии (надо только ввести свой пароль).

Черный список ограниченных программ (игр) и сайтов, с возможностью отключить целиком или указать индивидуальное расписание работы для каждой программы.

Полностью защищен не только от детей, но и от продвинутых пользователей-не-Боссов. Они не могут ни отключить программу в Диспетчере задач, ни удалить/повредить ее файлы, ни деинсталлировать Time Boss.

Скриншоты Time Boss:

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