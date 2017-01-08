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Aml Maple для Windows

Aml Maple 5.02 build 679

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Описание Aml Maple 5.02 build 679Описание   Скачать Aml Maple 5.02 build 679СКАЧАТЬ (1,1 Мб) Скриншоты Aml Maple 5.02 build 679Скриншоты (2)   Статистика Aml Maple 5.02 build 679Статистика   Отзывы о Aml Maple 5.02 build 679Отзывы (4)  
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4.66 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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Aml Maple - небольшая утилитка, показывающая текущую раскладку клавиатуры (язык ввода) в мышином и текстовом курсоре, а не где-то там, в какой-то языковой панели, на другом конце экрана. Показывает флаг страны или название языка. Также может изменять цвет текстового курсора в зависимости от языка.

Что нового в Aml Maple 5.02 build 679?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты Aml Maple:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программы40 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 523
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения

Отзывы о программе Aml Maple

Антон про Aml Maple 4.25 build 640 [21-01-2016]

Заменяет системный курсор своим и периодически он так и остается в системе после закрытия программы. Также не работает в некоторых программах, к примеру в Visual Studio,перешел на everylang, намного лучше работает.
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Петр про Aml Maple 4.22 build 636 [30-10-2015]

Cкачал,понравилась прога,но способ оплаты и получение ключа какие то подозрительные,не как у всех,поэтому пока не покупаю!
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Abreck про Aml Maple 3.32 build 544 [10-05-2013]

Спасибо разработчикам,программа просто необходимая. полностью согласен с"dronger"!
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dronger про Aml Maple 2.11 [26-07-2009]

прога супер удобная глаза не мечутся по экрану в поисках
каракуль внизу!СПОСИБО!!!!!!!!!!!!!
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