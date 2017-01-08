Aml Maple - небольшая утилитка, показывающая текущую раскладку клавиатуры (язык ввода) в мышином и текстовом курсоре, а не где-то там, в какой-то языковой панели, на другом конце экрана. Показывает флаг страны или название языка. Также может изменять цвет текстового курсора в зависимости от языка.

Отзывы о программе Aml Maple Антон Заменяет системный курсор своим и периодически он так и остается в системе после закрытия программы. Также не работает в некоторых программах, к примеру в Visual Studio,перешел на everylang, намного лучше работает.

| | Ответить Петр Cкачал,понравилась прога,но способ оплаты и получение ключа какие то подозрительные,не как у всех,поэтому пока не покупаю!

| | Ответить Abreck Спасибо разработчикам,программа просто необходимая. полностью согласен с"dronger"!

| | Ответить dronger прога супер удобная глаза не мечутся по экрану в поисках

каракуль внизу!СПОСИБО!!!!!!!!!!!!!

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