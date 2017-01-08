Aml Maple - небольшая утилитка, показывающая текущую раскладку клавиатуры (язык ввода) в мышином и текстовом курсоре, а не где-то там, в какой-то языковой панели, на другом конце экрана. Показывает флаг страны или название языка. Также может изменять цвет текстового курсора в зависимости от языка.
Заменяет системный курсор своим и периодически он так и остается в системе после закрытия программы. Также не работает в некоторых программах, к примеру в Visual Studio,перешел на everylang, намного лучше работает. | | Ответить
Петр про Aml Maple 4.22 build 636 [30-10-2015]
Cкачал,понравилась прога,но способ оплаты и получение ключа какие то подозрительные,не как у всех,поэтому пока не покупаю! | | Ответить
Abreck про Aml Maple 3.32 build 544 [10-05-2013]
Спасибо разработчикам,программа просто необходимая. полностью согласен с"dronger"! | | Ответить
dronger про Aml Maple 2.11 [26-07-2009]
прога супер удобная глаза не мечутся по экрану в поисках
каракуль внизу!СПОСИБО!!!!!!!!!!!!! | | Ответить