Smart Defrag для Windows

Smart Defrag 5.6.0.1078

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Описание Smart Defrag 5.6.0.1078Описание   Скачать Smart Defrag 5.6.0.1078СКАЧАТЬ (10,4 Мб) Скриншоты Smart Defrag 5.6.0.1078Скриншоты (5)   Статистика Smart Defrag 5.6.0.1078Статистика   Отзывы о Smart Defrag 5.6.0.1078Отзывы (34)  
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4.58 из 5, всего оценок - 323
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Smart Defrag - бесплатная программа для дефрагментации жесткого диска. Работает в нескольких режимах: ручном, по расписанию и в автоматическом (дефрагментация происходит в фоновом режиме, когда компьютер простаивает).

В случае использования автоматического режима программа работает незаметно для пользователя и производительности системы. Дефрагментация начнется в тех случаях, когда компьютер активно не используется, простаивает.

В настройках можно указать при каких условиях стартовать и останавливать процесс дефрагментации. Например, при простое системы 5 минут начинать и завершать, когда загрузка процессора достигнет 40%.

Кроме всего прочего программа Smart Defrag не только дефрагментирует файлы, но и оптимизирует, упорядочивает их расположение относительно друг друга для более быстрого чтения.

Что нового в Smart Defrag 5.6.0.1078?
  • Оптимизированы настройки.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Smart Defrag:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 48 817
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДефрагментаторы
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Отзывы о программе Smart Defrag

Олдмен про Smart Defrag 5.5.0.1024 [13-04-2017]

Из разряда - для чайников - Отличная прога! В версии Free, есть определённые ограничения, но они некритичны, да и ключ найти - не проблема. Один минус,(возможно), то что разработчик постоянно предлагает другой свой софт, который, на мой взгляд, не так уж и плох. Опять же выбор, за вами. В целом. всем рекомендую!
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Silvercat про Smart Defrag 5.2.0.854 [06-10-2016]

в пятой версии беплатной, удалена автодефрагментация, смысла в ней тогда нет - вывод: программу на гавно.
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ваня про Smart Defrag 5.0.2.769 [04-06-2016]

не работает про 5 8% остапется хоть об ---ся
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Вадим про Smart Defrag 5.0.2.769 [29-04-2016]

Пользуюсь программой давно и все было хорошо, пока не перешел на Windows 10. В десятке программа Smart Defrag 5 портит назначение программ по умолчанию (новая фича десятки). Кроме того ее очень трудно удалить. Мне это удалось только с помощью техподдержки Microsoft. Для полного восстановления функционала пришлось создать нового пользователя, перекинуть ему все свои файлы, удалить старого и переименовать нового старым именем. Надеюсь, IOBit в следующей версии исправит указанный баг.
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Starichock про Smart Defrag 5.0.2.768 [28-04-2016]

Программа действительно работает, но в Windows 10 она сбивает настройку программ по умолчанию. а также очень плохо удфлфется.
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