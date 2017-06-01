Smart Defrag - бесплатная программа для дефрагментации жесткого диска. Работает в нескольких режимах: ручном, по расписанию и в автоматическом (дефрагментация происходит в фоновом режиме, когда компьютер простаивает).
В случае использования автоматического режима программа работает незаметно для пользователя и производительности системы. Дефрагментация начнется в тех случаях, когда компьютер активно не используется, простаивает.
В настройках можно указать при каких условиях стартовать и останавливать процесс дефрагментации. Например, при простое системы 5 минут начинать и завершать, когда загрузка процессора достигнет 40%.
Кроме всего прочего программа Smart Defragне только дефрагментирует файлы, но и оптимизирует, упорядочивает их расположение относительно друг друга для более быстрого чтения.
Vopt - Маленький и весьма информативный дефрагментатор. Наглядно покажет Вам дефрагментованность диска или дисков. Работает очень быстро, оптимизирует файл подкачки.
Отзывы о программе Smart Defrag
Олдмен про Smart Defrag 5.5.0.1024 [13-04-2017]
Из разряда - для чайников - Отличная прога! В версии Free, есть определённые ограничения, но они некритичны, да и ключ найти - не проблема. Один минус,(возможно), то что разработчик постоянно предлагает другой свой софт, который, на мой взгляд, не так уж и плох. Опять же выбор, за вами. В целом. всем рекомендую! | | Ответить
Silvercat про Smart Defrag 5.2.0.854 [06-10-2016]
в пятой версии беплатной, удалена автодефрагментация, смысла в ней тогда нет - вывод: программу на гавно. | | Ответить
ваня про Smart Defrag 5.0.2.769 [04-06-2016]
не работает про 5 8% остапется хоть об ---ся | | Ответить
Вадим про Smart Defrag 5.0.2.769 [29-04-2016]
Пользуюсь программой давно и все было хорошо, пока не перешел на Windows 10. В десятке программа Smart Defrag 5 портит назначение программ по умолчанию (новая фича десятки). Кроме того ее очень трудно удалить. Мне это удалось только с помощью техподдержки Microsoft. Для полного восстановления функционала пришлось создать нового пользователя, перекинуть ему все свои файлы, удалить старого и переименовать нового старым именем. Надеюсь, IOBit в следующей версии исправит указанный баг. | | Ответить
Starichock про Smart Defrag 5.0.2.768 [28-04-2016]
Программа действительно работает, но в Windows 10 она сбивает настройку программ по умолчанию. а также очень плохо удфлфется. | | Ответить