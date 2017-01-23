Отзывы о программе Dr.Web LiveCD с нашей супер деревни Очень полезная.

4 | 1 | Ответить Valeri Ув.разработчики!

Во-первых - спасибо за утилиту, ценю Ваши умелые руки!

Во-вторых - на ПК работает нормально, но на нетбуке не хочет: "Missing operating system". Плохо.. у меня нетбук - рабочая лошадка, не расстаюсь с ним никогда, ни на работе, ни дома. На нём Windows-7 проф, как и на ПК.

Что-нибудь посоветуете? ну, кроме "избавиться от нетбука" :)

3 | 7 | Ответить ЮРИИ Valeri Ребят такой вопрос какой из антивирусов меньше напрягает систему? и как систему можно разгрузить? взял не давно бук вроде мощный должен быть оперативы 4 гига но с запущенным инетом занято из них 63 процента посоветуйте что-нибудь

4 | 1 | Ответить Strannik_max anonimus, я себе ставил разные антивири, но самым эффективным получиkся сетап из аваста ИС (со сбросом триала) и вебера, аваст блокирует все что ему не нравится, а утилита вебера отменно лечит, если кто сомневается в вебере, то поймайте вирус RMnet, не опасный на первый взгляд, но заражает все библиотеки и хтмл страницы на компе (если заметили что постоянно запускается процесс iexplore.exe или несколько копий сразу, притом что браузер у вас совсем не Internet Exprorer, то у вас это чудо вирусов, и если у вас стоит каспер то систему он скоро схавает), вебер вырезал код вируса из 10000 файлов не повредив ни 1 и система как работала так и работает.

| 1 | Ответить win32n Спасибо!

| | Ответить anonimus2 anonimus, Аваст, например бесплатный, сайты вирусные блокирует на раз два, главное чтобы в базе были они, у меня установлен Аваст бесплатный, 100% защита лично дял меня + Комодо, что не поймал Аваст поймает Комодо через онлайн-Хеш, какой там еще Каспер или Доктор Веб, если бесплатно мы получаем серьезную защиту из двух продуктов. Естественно надо дружить с головой, ни один продукт не гарантирует 100%, хочу отметить, что я использую Аваст не как лечение, а как обнаружение и блокировку, мне наоборот ничего не надо чтобы лечили!

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