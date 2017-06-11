Примерчик - незаменимая программа для всех родителей, которая будет вместо вас задавать ребенку примеры на сложение и вычитание, помогать в запоминании таблицы умножения и иностранных слов, проверять знания при правописании им русских орфограмм, обучит его выполнять сложение, вычитание и умножение "столбиком" и действиям с дробями.

Вот полный перечень заданий: Сложение и вычитание, Таблица умножения, Выражения со скобками, Иностранные слова, Русские орфограммы, Сложение столбиком, Вычитание столбиком, Умножение столбиком, Сложение дробей, Умножение дробей, Гласные и согласные буквы, Сравнение чисел, Сравнение дробей, Округление чисел, Перевод величин.

Сложность заданий настраивается самими родителями в зависимости от возраста ребенка

Примечательно, что Примерчик может работать в принудительном режиме, в котором программа будет запускаться при включении компьютера и пока ребенок не решит указанное вами количество примеров/заданий, то поиграть ему так и не удастся.