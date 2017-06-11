Примерчик для Windows

Примерчик 4.3

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Описание Примерчик 4.3Описание   Скачать Примерчик 4.3СКАЧАТЬ (12,87 Мб) Скриншоты Примерчик 4.3Скриншоты (17)   Статистика Примерчик 4.3Статистика   Отзывы о Примерчик 4.3Отзывы (24)  
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4.65 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Примерчик - незаменимая программа для всех родителей, которая будет вместо вас задавать ребенку примеры на сложение и вычитание, помогать в запоминании таблицы умножения и иностранных слов, проверять знания при правописании им русских орфограмм, обучит его выполнять сложение, вычитание и умножение "столбиком" и действиям с дробями.

Вот полный перечень заданий: Сложение и вычитание, Таблица умножения, Выражения со скобками, Иностранные слова, Русские орфограммы, Сложение столбиком, Вычитание столбиком, Умножение столбиком, Сложение дробей, Умножение дробей, Гласные и согласные буквы, Сравнение чисел, Сравнение дробей, Округление чисел, Перевод величин.
Сложность заданий настраивается самими родителями в зависимости от возраста ребенка

Примечательно, что Примерчик может работать в принудительном режиме, в котором программа будет запускаться при включении компьютера и пока ребенок не решит указанное вами количество примеров/заданий, то поиграть ему так и не удастся.

Что нового в Примерчик 4.3?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты Примерчик:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 10 417
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика - Обучающий софт - Тесты, проверка знаний
 Программа Примерчик отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Примерчик

Сергей Николаевич Селезне про Примерчик 4.1 [10-06-2017]

прога классная, но чуть доработать не мешало бы, в смысле архивы ин языка для каждого класса отдельно. А кому не нравится , что то альтернативы ни кто не предложил? лучше пока не нашел.
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Маша про Примерчик 3.3 [10-09-2015]

А тем временем программа стала бесплатной! На этом Примерчике я вырастила старшего сына, а теперь непременно буду и младшую дочу заставлять рещать примерчики.
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Дмитрий про Примерчик 3.3 [07-08-2015]

Программа была в предустановленной версии Windows8 (покупали в М-видео). С какой целью туда включили? Надеюсь, не троян. Снес. Поле пароль оставить пустым.
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dum-al про Примерчик 3.2 [16-12-2013]

Пароль к удалению программы Примерчик: 1234.Я смог снести.
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Сергей в ответ dum-al про Примерчик 4.1 [03-02-2016]

12345
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laska35 про Примерчик 3.2 [29-03-2013]

Очень хорошая программа всем рекомендую! здесь http://otzovik.com/review_410044.html делюсь опытом использования
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